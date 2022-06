"Soi" Ford Ranger Wildtrak 2022 từ 985 triệu đồng - khó có điểm chê

Ford Ranger tại Việt Nam được mệnh danh "vua bán tái" trong nhiều năm qua. Thế hệ mới của dòng Ranger mang nhiều thay đổi đột phá mới, đi cùng với thiết kế và trang bị hấp dẫn đang được nhiều người mua bán tải ở Việt Nam chờ đợi ra mắt. Bên cạnh các phiên bản thấp và phiên bản cao Ranger Raptor, thì phiên bản Wildtrak cao cấp mới của Ranger thế hệ mới đang rất được người dùng Việt quan tâm. Bước sang thế hệ mới, Ford Ranger 2022 thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm mới, nhờ đó xe lớn hơn so với thế hệ cũ. Cụ thể, kích thước của Ford Ranger 2022 dài hơn 8 mm, rộng hơn 58 mm, cao hơn 54 mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở tăng 50 mm so với thế hệ cũ. Ở phiên bản Forrd Wildtrak 2022 hai cầu cao cấp này, ngoại thất xe được trang bị đèn pha Matrix LED tự động bật/tắt, đi kèm với ổ cắm điện trong thùng sau. “Dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 18 inch sơn màu xám khoẻ khoắn. Khoang nội thất Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x2 10AT 2022 nổi bật với thiết kế hiện đại, xe sử dụng cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số hoàn toàn với kích thước 12,4 inch, trong khi màn hình giải trí trung tâm là loại cảm ứng cỡ lớn kích thước 12 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC4. Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x2 10AT 2022 được trang bị an toàn với 7 túi khí, loạt phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống lật và kiểm soát hành trình. Gói an toàn và hỗ trợ lái có phanh tự động khẩn cấp với tính năng phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù camera 360 độ, hỗ trợ lái tránh va chạm và hơn nữa Về động cơ và hệ truyền động, Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT 2022 sử dụng động cơ Dầu (EcoBlue), dung tích 2.0L tăng áp kép (biturbo) sản sinh công suất tối đa 210 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua máy từ 1.750 - 2.000 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (10AT), hệ dẫn động cầu sau và hai cầu (chuyển cầu điện tử) với 6 chế độ lái. Trong thời gian ngắn sắp tới, Ford Việt Nam sẽ sớm giới thiệu Ranger thế hệ mới tại thị trường Việt. Thời gian dự kiến ra mắt là tháng 8 năm nay. Tương tự thế hệ cũ, Ford Ranger thế hệ mới bao gồm phiên bản Wildtrak này sẽ được lắp ráp tại nhà máy đặt ở Hải Dương. Giá bán sẽ sớm được công bố sau thời điểm ra mắt. Được biết, Ford Ranger phiên bản Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x2 10AT 2022 có giá dự kiến khoảng 985 triệu đồng. Video: Xem chi tiết Ford Ranger 2022 mới sắp bán tại Việt Nam.

