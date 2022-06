Ford Ranger 2022 cabin đơn chỉ 470 triệu đồng - trang bị vẫn "khá bảnh"

Tại Thái Lan, Ford Ranger 2022 bản cabin đơn (Standard Cab) XL 2.0L Turbo 4x4 6MT này có giá bán 697.000 baht (tương đương 470 triệu đồng). Là phiên bản giá rẻ, ngoại thất xe được trang bị đơn giản như cản trước màu đen, đèn pha halogen, không tích hợp đèn LED ban ngày và đèn sương mù. Đèn hậu phía sau cũng là loại đèn bóng halogen. “Dàn chân” xe sử dụng mâm sắt kích thước 16 inch khá đơn điệu. Tuy nhiên, trang bị nội thất của Ford Ranger 2022 phiên bản XL 2.0L Turbo 4x4 6MT mới là điều đáng quan tâm. Xe được trang bị cực kỳ hiện đại với màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số, khi mà thông thường các phiên bản giá rẻ này thường dùng đồng hồ kiểu analog. Ngoài ra, màn hình giải trí trung tâm của xe là loại 10,1 inch kích thước lớn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống kết nối Bluetooth, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói SYNC 4A. Có thể nói, hai màn hình hỗ trợ lái và giải trí trung tâm này chính là trang bị mang tính tiêu chuẩn trên dòng Ranger thế hệ mới, nên phiên bản giá rẻ “cày bừa” cũng sở hữu trang bị này. Bên cạnh 2 màn hình, vô lăng xe tích hợp nút bấm (không có cruise control), nút chuyển cầu. Ghế bọc Nỉ. Đề nổ bằng chìa khoá. Hai ổ cắm điện. Nhìn chung, trang bị trên phiên bản này đủ dùng và không cần phải nâng cấp thêm. Về trang bị an toàn, xe được trang bị 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD. So với các phiên bản cabin đôi bản cao cấp hơn, phiên bản này có thùng dài và rộng hơn. Cụ thể, ở bản cabin đôi thông thường, thùng xe có kích thước (DxRxC) lần lượt: 2.332 x 1.420 x 540mm. Về động cơ, xe được trang bị động cơ dầu ECOBLUE, 4cyl dung tích 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405Nm tại dải vòng tua máy từ 1.750 - 2.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp (6MT) và hệ dẫn động 2 cầu (4x4). Tại Thái Lan, xe được bảo hành theo nhà máy trong 5 năm hoặc 150.000 km Hy vọng trong tương lai gần, Ford Việt Nam sẽ phân phối Ranger 2022 phiên bản cabin đơn thùng dài này tại Việt Nam. Vì đây là mẫu xe lý tưởng dành cho những khách hàng có nhu cầu mua bán tải để chở hàng với chi phí mua xe vừa phải, trang bị đủ dùng và có hệ dẫn động 2 cầu để di chuyển linh hoạt trên địa hình. Tại thị trường Việt, hiện tại dòng bán tải cabin đơn chỉ có duy nhất lựa chọn là mẫu Isuzu D-Max bản cabin đơn. mức giá xe Ford Ranger 2022 phiên bản tiêu chuẩn XL cabin đơn dự kiến nếu về Việt Nam chắc chắn cũng không quá đắt so với mặt bằng chung. Video: Giới thiệu chi tiết Ford Ranger 2022 thế hệ mới.

