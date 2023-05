"Soi" Ford Ranger Sport từ 864 triệu tại Việt Nam, rẻ hơn Wildtrak

Vào đầu tháng 5/2023, hãng Ford đã chính thức tăng giá bán và bổ sung phiên bản cho dòng xe bán tải Ranger ở Việt Nam. Theo đó, "vua bán tải" tại Việt Nam được bổ sung phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT mới. Chẳng bao lâu sau đó, những chiếc Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 mới đã xuất hiện ở đại lý. Trong dòng Ford Ranger hiện nay, Sport 2.0L 4x4 AT là bản cao cấp và đắt thứ hai chỉ sau Wildtrak nếu không tính Raptor. Cụ thể, mức giá xe Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 khởi điểm từ 864 triệu đồng hoặc 871 triệu đồng với màu Đỏ Cam. Như vậy, so với bản Wildtrak, xe rẻ hơn đến 115 triệu đồng. Bên ngoài, Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 có những đặc điểm nhận dạng như đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", đèn sương mù trước, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện và vành hợp kim nhôm 18 inch. Bộ vành này có thiết kế 6 chấu kép và phay xước 2 màu. Trong khi đó, nội thất của xe đi kèm những trang bị đáng chú ý như ghế bọc da Vinyl, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, vô lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, tương thích hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói và hệ thống âm thanh 6 loa. Chưa hết, Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 còn được trang bị tính năng khởi động máy bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, điều hòa chỉnh tay, gương chiếu hậu tự động chỉnh 2 chế độ ngày/đêm, phanh tay chỉnh cơ và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, trang bị an toàn của bản Sport 2.0L 4x4 AT mới khá thua thiệt so với bản Wildtrak khi chỉ bao gồm 6 túi khí, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống kiểm soát hành trình. So với bản Wildtrak, xe thiếu khá nhiều trang bị như đèn pha LED Matrix, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, điều hòa tự động 2 vùng, phanh đĩa sau, camera 360 độ, cảm biến trước/sau hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước. Ngay cả động cơ của Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 cũng yếu hơn bản Wildtrak. Cụ thể, phiên bản mới này chỉ được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 2023 tại Việt Nam có 7 tùy chọn màu sắc là trắng, đen, xanh dương, bạc, ghi ánh thép, đỏ cam và nâu ánh kim. Với sự xuất hiện của phiên bản Sport 2.0L 4x4 AT mới, Ford Ranger 2023 hiện có tổng cộng 7 lựa chọn cho khách hàng (không kể Raptor) và giá bán dao động từ 669 - 979 triệu đồng. Trong suốt nhiều năm qua, Ford Ranger liên tục là mẫu xe bán tải đắt khách nhất tại Việt Nam. Trong quý I năm nay, mẫu xe này sở hữu doanh số cộng dồn lên đến 3.656 xe, bỏ xa các đối thủ như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Isuzu D-Max. Thậm chí, kết quả của Ford Ranger còn cao hơn nhiều so với doanh số của tất cả các đối thủ cộng lại. Video: Ford Ranger XLS 4X4 bản 2 cầu tự động rẻ nhất thị trường.

