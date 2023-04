Ford Ranger Sport 2023 lộ giá bán tại Việt Nam, rẻ hơn bản Wildtrak

Theo thông tin từ các đại lý, dòng xe Ford Ranger tại Việt Nam chuẩn bị tăng giá ở hàng loạt phiên bản từ ngày 1/5/2023 tới đây. Đặc biệt, trong bảng giá do đại lý đưa ra còn xuất hiện phiên bản Sport AT 4x4 mới. Theo đó, giá xe Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 tại Việt Nam sẽ sở hữu giá bán 864 triệu đồng. Như vậy, Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 tại Việt Nam là phiên bản đắt thứ hai của dòng xe bán tải này, sau Ford Ranger Wildtrak AT 4x4. Đại lý cho biết, từ ngày 1/5/2023, giá bán của Ford Ranger Wildtrak AT 4x4 sẽ tăng 14 triệu đồng lên 979 triệu đồng. Như vậy, so với bản cao cấp nhất, Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 rẻ hơn 115 triệu đồng. Ngoài ra, trong bảng giá do đại lý đưa ra còn thiếu vắng một phiên bản, đó là Ford Ranger XLS MT 4x2. Theo đó, phiên bản có giá 665 triệu đồng này sẽ bị ngừng sản xuất. Như vậy, Ford Ranger vẫn có 6 phiên bản, không kể Ranger Raptor. Giá bán của dòng xe bán tải này từ ngày 1/5/2023 sẽ dao động từ 669 - 979 triệu đồng. Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 đã bắt đầu được đại lý nhận cọc trong vài tháng qua. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được giao cho khách hàng Việt Nam từ cuối tháng 4 này. Hiện thông tin cụ thể về trang bị của Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, mẫu xe bán tải này sẽ được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Ở thị trường Thái Lan, Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 sở hữu những đặc điểm nhận dạng như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" đặc trưng, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập điện và vành hợp kim 18 inch phay xước 2 màu. Ngoài ra, xe còn có bệ bước chân bên sườn và hai bên thùng hàng. Trong khi đó, nội thất của Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 đi kèm ghế bọc da tổng hợp, ghế trước dập logo "Sport", ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, 2 cổng sạc 12V, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Bên cạnh đó, mẫu xe bán tải này ở Thái Lan còn đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết nối Bluetooth, điều khiển giọng nói, 2 cổng USB và hệ thống âm thanh 6 loa. Trang bị an toàn của Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 thua kém khá nhiều so với bản Wildtrak khi chỉ có 6 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ngăn lật xe và hệ thống kiểm soát hành trình. Ford Ranger hiện vẫn là mẫu xe bán tải ăn khách nhất tại Việt Nam. Trong năm 2022, hãng Ford đã bán tổng cộng 16.447 chiếc Ranger cho khách hàng Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm nay, Ford Ranger tiếp tục đứng đầu phân khúc với doanh số cộng dồn 2.176 xe, bỏ xa các đối thủ như Mitsubishi Triton (229 xe), Mazda BT-50 (170 xe) và Isuzu D-Max (128 xe). Video: Xem chi tiết Ford Ranger Sport AT 4x4 2023.

Theo thông tin từ các đại lý, dòng xe Ford Ranger tại Việt Nam chuẩn bị tăng giá ở hàng loạt phiên bản từ ngày 1/5/2023 tới đây. Đặc biệt, trong bảng giá do đại lý đưa ra còn xuất hiện phiên bản Sport AT 4x4 mới. Theo đó, giá xe Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 tại Việt Nam sẽ sở hữu giá bán 864 triệu đồng. Như vậy, Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 tại Việt Nam là phiên bản đắt thứ hai của dòng xe bán tải này, sau Ford Ranger Wildtrak AT 4x4. Đại lý cho biết, từ ngày 1/5/2023, giá bán của Ford Ranger Wildtrak AT 4x4 sẽ tăng 14 triệu đồng lên 979 triệu đồng. Như vậy, so với bản cao cấp nhất, Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 rẻ hơn 115 triệu đồng. Ngoài ra, trong bảng giá do đại lý đưa ra còn thiếu vắng một phiên bản, đó là Ford Ranger XLS MT 4x2. Theo đó, phiên bản có giá 665 triệu đồng này sẽ bị ngừng sản xuất. Như vậy, Ford Ranger vẫn có 6 phiên bản, không kể Ranger Raptor. Giá bán của dòng xe bán tải này từ ngày 1/5/2023 sẽ dao động từ 669 - 979 triệu đồng. Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 đã bắt đầu được đại lý nhận cọc trong vài tháng qua. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được giao cho khách hàng Việt Nam từ cuối tháng 4 này. Hiện thông tin cụ thể về trang bị của Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, mẫu xe bán tải này sẽ được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Ở thị trường Thái Lan, Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 sở hữu những đặc điểm nhận dạng như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" đặc trưng, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập điện và vành hợp kim 18 inch phay xước 2 màu. Ngoài ra, xe còn có bệ bước chân bên sườn và hai bên thùng hàng. Trong khi đó, nội thất của Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 đi kèm ghế bọc da tổng hợp, ghế trước dập logo "Sport", ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, 2 cổng sạc 12V, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Bên cạnh đó, mẫu xe bán tải này ở Thái Lan còn đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết nối Bluetooth, điều khiển giọng nói, 2 cổng USB và hệ thống âm thanh 6 loa. Trang bị an toàn của Ford Ranger Sport AT 4x4 2023 thua kém khá nhiều so với bản Wildtrak khi chỉ có 6 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ngăn lật xe và hệ thống kiểm soát hành trình. Ford Ranger hiện vẫn là mẫu xe bán tải ăn khách nhất tại Việt Nam. Trong năm 2022, hãng Ford đã bán tổng cộng 16.447 chiếc Ranger cho khách hàng Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm nay, Ford Ranger tiếp tục đứng đầu phân khúc với doanh số cộng dồn 2.176 xe, bỏ xa các đối thủ như Mitsubishi Triton (229 xe), Mazda BT-50 (170 xe) và Isuzu D-Max (128 xe). Video: Xem chi tiết Ford Ranger Sport AT 4x4 2023.