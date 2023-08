"Soi" dàn xế hộp tiền tỷ của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội

Gần đây, thông tin về việc cầu thủ Vũ Văn Thanh, đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam, tậu chiếc xe SUV hạng sang Porsche Macan thế hệ mới đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khác với những đồng nghiệp khác chọn mua xe chính hãng, Văn Thanh quyết định nhờ tay cò siêu xe Phan Công Khanh - ông chủ của showroom siêu xe K-Super săn lùng dùm cho mình chiếc Porsche Macan hàng lướt như còn mới. Khá thú vị là ngoài Văn Thanh, những cầu thủ khác đang chơi cho CLB Công an Hà Nội cũng là những tay chơi xe rất khét tiếng, như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Phan Văn Đức hay thủ môn Bùi Tiến Dũng... đều chọn cho mình những mẫu xe rất đắt tiền để trải nghiệm. Trước khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Phan Công Khanh từng gây dựng hình ảnh là 1 ông chủ showroom lớn nhất nhì tại Việt Nam, luôn phông bạt với các siêu xe đắt tiền của khách hàng ký gửi và từng gây chú ý. Trước Vũ Văn Thanh, cầu thủ Đoàn Văn Hậu, đang chơi ở vị trí hậu vệ trái cho CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam, cũng chọn Porsche Macan làm bạn đồng hành mới nhất cùng với mình, nhưng khác với người anh em đá chung vị trí hậu vệ, Văn Hậu mua xe Porsche Macan chính hãng, ngoại thất lại sở hữu màu đen. Trước khi nên duyên cùng với Porsche Macan, Đoàn Văn Hậu từng tậu 1 chiếc xe SUV hạng sang khác là Mercdes Benz GLC 300 4Matic vào năm 2020. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.0L cho sức mạnh 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp, động cơ cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6 giây. Đã nhắc đến bộ sưu tập xe sang của cầu thủ CLB Công an Hà Nội không thể bỏ qua được Quang Hải, chàng tiền vệ có cái chân trái lắc léo và cũng từng gây không ít thị phi trên mạng xã hội với những mối tình chớp nhoáng với các người đẹp. Quang Hải từng mua 1 chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 4Matic để trải nghiệm, chiếc SUV của cầu thủ Quang Hải có ngoại thất màu đen. Phan Văn Đức, tiền vệ cánh cho CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam cũng có gu chơi xe giống các đồng nghiệp, anh từng chọn mua 1 chiếc xe Mercedes-Benz GLC có giá hơn 2 tỷ đồng để tặng cho nóc nhà của mình vào năm 2021. Chưa hết, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Phan Văn Đức còn mua chiếc Mazda CX5 để dành tặng cho mẹ. Nhưng để nói về độ trải nghiệm xe đẳng cấp nhất của các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội thì phải kể đến thủ môn Bùi Tiến Dũng khi từng được tặng 1 chiếc Mercedes-Benz GLC, ngoài ra, thủ môn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V.League 1 còn từng sở hữu một chiếc xe BMW i8 biển 69A-066.66, hay còn gọi tứ quý 6. Ngoài sở hữu xe sang tiền tỷ, các tuyển thủ của CLB Công an Hà Nội cũng rất hay đến để trải nghiệm các siêu xe từ showroom K-Supper, lúc Phan Công Khanh còn làm chủ như Ferrari 458 Italia, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan, Lamborghini Aventador đủ bản từ tiêu chuẩn đến giới hạn SVJ... Video: Xem Phan Công Khanh, Bùi Tiến Dũng khoe du thuyền, siêu xe.

