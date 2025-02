Suzuki Fronx 2025 giá rẻ sắp về Việt Nam, đấu Toyota Raize

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Suzuki Việt Nam đang lên kế hoạch tham gia vào phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ (A+/B-). Nhiều khả năng, mẫu Suzuki Fronx 2025 mới sẽ được chọn. Mẫu xe này trước đó đã được bán tại Ấn Độ từ năm 2023. Nhiều khả năng, xe sẽ sớm sắp ra mắt Indonesia. Phân khúc SUV/crossover cỡ nhỏ đô thị tại Việt Nam cũng đang nhận được sự quan tâm không nhỏ từ người tiêu dùng. Do đó, việc mẫu xe SUV Suzuki Fronx xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian là hoàn toàn có khả năng. Suzuki Fronx trên thực tế được phát triển từ xe hatchback cỡ nhỏ Baleno. Fronx cũng là mẫu SUV lai Coupe đầu tiên của Suzuki ở thị trường Ấn Độ. Về ngoại hình, Suzuki Fronx có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.995 mm, chiều rộng 1.550 mm, chiều cao 1.765 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Mẫu xe này có kích thước chỉ ngang ngửa một số SUV hạng A đang bán trên thị trường như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue. Tuy được phát triển dựa trên Baleno nhưng mẫu SUV này lại sở hữu một số chi tiết thiết kế tương tự người anh em Suzuki Grand Vitara như đầu xe thẳng đứng, hệ thống đèn 2 tầng, nẹp mạ crôm vắt ngang lưới tản nhiệt và hốc bánh vuông vức. Ngoài ra, Suzuki Fronx còn có nẹp màu bạc bên dưới cản trước, cản sau và bệ cửa, tăng vẻ hầm hố cho mẫu SUV lai Coupe cỡ nhỏ này. Thêm vào đó là vành hợp kim với đường kính 17 inch, có thiết kế 5 chấu kép và phay xước 2 màu. Không chỉ Grand Vitara, mẫu xe này còn chia sẻ một số chi tiết thiết kế chung với Baleno như đường dập gân trên sườn và nóc dốc về phía sau. Ở đuôi xe, Suzuki Fronx còn được trang bị đèn hậu LED thanh mảnh, nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp... Bên trong, mẫu xe này được trang bị ghế bọc nỉ và vô lăng bọc da, vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số. Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin trong khi màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô, tương thích với hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro+. Chưa hết, mẫu SUV giá rẻ này còn có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hi Suzuki", tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc điện thoại không dây, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh, kính cửa sổ tự động một chạm, chống kẹt bên ghế lái, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau và cổng USB Type A/Type C. Đáng tiếc là trang bị an toàn của Suzuki Fronx 2025 khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Trang bị an toàn nổi bật nhất của xe là camera 360 độ. Fronx cung cấp hai tùy chọn động cơ là 1.2L hút khí tự nhiên và 1.0L tăng áp. Phiên bản 1.2L có công suất 89,7 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, bản 1.0L tăng áp mạnh hơn với công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 147 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Tại Ấn Độ, giá xe Suzuki Fronx có mức khởi điểm từ 8.647 USD (khoảng 220 triệu đồng) và được phân phối với 6 phiên bản. Trang bị tiêu chuẩn có la-zăng 16 inch, phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống bánh sau. Bản cao cấp nhất được trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch và màn hình HUD. Nếu Fronx được phân phối tại Việt Nam, đây sẽ là mẫu xe mới đáng chú ý trong danh mục sản phẩm của Suzuki, sau khi hãng ngừng bán Ertiga, Ciaz và không nhập khẩu Swift bản mới. Hiện tại, danh mục xe Suzuki tại Việt Nam chỉ còn mẫu MPV 7 chỗ XL7 nhập khẩu từ Indonesia và mẫu SUV cỡ nhỏ Jimny nhập khẩu từ Nhật Bản. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Suzuki Fronx 2025 mới.

