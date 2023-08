"Soi" dàn siêu xe gần 100 tỷ đồng vụ án Phan Công Khanh lừa đảo

Theo thông tin mà Cơ quan CSĐT Công an TP. HHCM cho biết, hiện đã mở rộng điều tra vụ án Phan Công Khanh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khi đã có thêm 3 đơn tố cáo cò siêu xe Phan Công Khanh và đồng bọn. Hiện tại, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 8 siêu xe và xe SUV hạng sang liên quan đến vụ án siêu xe Phan Công Khanh để điều tra, bao gồm McLaren 650S, Ferrari 488, Brabus G800, Lamborghini Urus, Porsche 718… dàn siêu xe này có giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng. Nổi bật nhất là chiếc McLaren McLaren 650S mà Khanh đã thông tin gian dối hòng lấy được giấy tờ xe của chị H. (người đầu tiên làm đơn tố cáo Khanh). Sau đó, Khanh đưa siêu xe này cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) đem cầm với giá 2 tỷ đồng, lãi suất 2%/tháng. Chiếc McLaren 650S Spider này được nhập về Việt Nam từ năm 2016 và đã qua nhiều đời chủ, nhiều lần thay đổi màu ngoại thất. Hiện xe có giá bán khoảng 9-10 tỷ đồng trên thị trường ôtô cũ. Tiếp theo là chiếc Lamborghini Urus màu xanh nõn chuối bị Phan Công Khanh cầm cố, siêu SUV của thương hiệu Ý ở thời điểm hiện tại, xe vẫn có giá khoảng hơn 20 tỷ đồng. Urus là một trong những siêu SUV nhanh nhất thế giới, Lamborghini Urus sử dụng động cơ V8, 4.0 lít tăng áp kép sản sinh ra công suất tối đa 657 mã lực, mô men xoắn cực đại 850 Nm. Phan Công Khanh cũng cầm cố/bán chiếc Ferrari 488 GTB của một đại gia An Giang với "giá mềm", hiện trên thị trường xe cũ nó có mức giá khoảng 10 tỷ đồng. Được biết, Ferrari 488 GTB màu xám lông chuột này là chiếc siêu xe đầu tiên về Việt Nam. Porsche 718 Cayman có giá hiện tại khoảng 4,5 tỷ đồng cũng thuộc diện bị Phan Công Khanh lừa đảo để cầm cố. Porsche 718 Cayman sử dụng động cơ đặt giữa là máy xăng Boxer 4 xi-lanh, tăng áp công suất tối đa 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ chỉ trong 4,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 275 km/giờ. Phan Công Khanh còn bị tố cáo vì mượn xe Brabus G800 (màu đen), sau đó đem bán lấy 24,5 tỷ đồng. Mẫu SUV này thuộc diện hàng hiếm khi ước tính chỉ có 4 chiếc tại Việt Nam và có giá tới hơn 30 tỷ khi ra biển trắng. Được biết, chủ nhân xe G800 trong vụ án từng đặt mua của Khanh một số xe đắt tiền khác nhưng chưa về Việt Nam. Ngoài chiếc Brabus G800 màu đen của đại gia Kiên Giang bị Phan Công Khanh đưa đi "bán tháo", còn một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz màu trắng bị Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM thu giữ. Mức giá chính hãng của mẫu xe này tại Việt Nam khoảng trên 10 tỷ đồng. Cũng thuộc diện bị Phan Công Khanh lừa đảo là chiếc xe sang BMW M3 - một phiên bản hiệu năng cao hàng đầu của dòng 3 Series. Giá xe BMW M3 vào khoảng 4 tỷ đồng được tạo ra bởi bộ phận hiệu năng M Performance đầy danh tiếng của BMW. Dàn siêu xe 8 chiếc trong vụ án bị Phan Công Khanh cầm cố có giá trị ước tính khoảng gần 100 tỷ đồng. Trong khi đó, đối tượng Khanh mang siêu xe đi bán và cầm cố với mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị dàn siêu xe ở thời điểm hiện tại. Cơ quan điều tra yêu cầu những người có liên quan đến hành vi vi phạm của Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Video: Cận cảnh dàn siêu xe bị công an tạm giữ liên quan đến vụ án Phan Công Khanh.

