"Cò siêu xe" Phan Công Khanh khai thua bạc 100 tỷ nên làm liều

Video: Cận cảnh dàn siêu xe bị công an tạm giữ liên quan đến vụ án lừa đảo của Phan Công Khanh.

Việc tay cò siêu xe Phan Công Khanh bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bắt giữ về tội danh “Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, lý do là nhiều năm qua, ông chủ của showroom siêu xe K-Supper (tháng 6/2023 đổi tên thành K-Super) trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM, luôn phông bạt là người giàu có.

Phan Công Khanh khai nợ khoảng 100 tỷ đồng do nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản, dẫn đến vỡ nợ nên đã làm liều, lừa bán siêu xe.

Vì thế, rất nhiều người tò mò muốn biết lý do vì sao Khanh Supper và đồng bọn đã cầm cố, bán siêu xe trái phép. Qua đấu tranh với tay cò siêu xe này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thông tin ban đầu rằng, Phan Công Khanh khai nợ khoảng 100 tỷ đồng do nhiều lần sang Campuchia đánh bạc, ngoài ra, tay cò xe này còn thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản, dẫn đến vỡ nợ, bị tố cáo lừa đảo.

Thậm chí vào đầu năm nay, trước thông tin mình vỡ nợ 300 tỷ đồng, Phan Công Khanh còn dập tắt hoài nghi bằng việc khai trương tên thương hiệu mới cho showroom của mình nằm ở quận 1, TP HCM - thay vì K-Supper như ban đầu.

Hình ảnh nam ca sĩ Ti Ti đánh bạc từng gây xôn xao mạng xã hội, thú vị hơn, khi đứng phía sau anh, người mặc áo thun vàng, đội mũ màu đen chính là Phan Công Khanh.

Sau khi showroom siêu xe của Phan Công Khanh khai trương vào đầu tháng 6 năm 2023 có tên K-Super, và được rất nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz Việt, các cầu thủ bóng đá đến tham dự.

Khanh khai nhận với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khai trương showroom K-Super để sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình, giúp nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc. Thậm chí, tay cò này còn bán luôn chiếc xe Brabus 800 của 1 khách hàng VIP cho mượn xe để trưng bày trong buổi khai trương để lấy số tiền 24,5 tỷ đồng.

Công an thông báo ai là nạn nhân của ông Khanh và Mohamach Da Pha, hãy đến Phòng PC02 (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.