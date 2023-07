Hành trình thành “trùm buôn siêu xe” tại Việt Nam của Phan Công Khanh

Phan Công Khanh sinh năm 1994 tại Bến Tre, đứng tên showroom chuyên bán siêu xe K-SUPER vừa bị phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM tạm giữ vì liên quan cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Anh được biết đến là tay chơi xe và buôn bán xế sang đình đám, không hề thua kém các đại gia như: Cường Đô La, Minh Nhựa... Trước khi trở thành ông trùm có tiếng trong giới buôn siêu xe, tay chơi siêu xe Phan Công Khanh từng là cầu thủ bóng chuyền của câu lạc bộ Bến Tre và TPHCM với biệt danh là "vua bóng chuyền phủi". Giai đoạn 2008 - 2015, Phan Công Khanh thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TPHCM. Năm 2014, Phan Công Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm theo đuổi đam mê thể thao, gia đình Khanh từng rất khó khăn bởi mức lương anh nhận được khi thi đấu bóng chuyền chỉ tầm 5 - 6 triệu. Thật không may khi sự nghiệp thể thao vừa khởi sắc, Khanh bất ngờ gặp chấn thương, sau phẫu thuật sức khỏe không đảm bảo nên anh đành giã từ bộ môn bóng chuyền. Năm 2017, Phan Công Khanh chính thức bước vào mảng kinh doanh "siêu xe". Dù không có nhiều vốn, nhưng vì quá đam mê với những chiếc xe nên Phan Công Khanh bắt đầu từ việc mua đi, bán lại xe. Sau này, công việc mới dần dần phát triển và có thu nhập ổn hơn. Hiện tại, Phan Công Khanh là người đại diện pháp luật của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Supper, chuyên kinh doanh ô tô hạng sang, thành lập ngày 7/1/2020 có địa chỉ tại số 44 Đường số 21, Khu Dân Cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM. Bên cạnh đó, anh chàng này còn sở hữu một showroom ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1 (TPHCM). Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp cùng những mẫu xe đắt đỏ như Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, G63... Ngoài thú chơi siêu xe, Phan Công Khanh còn có niềm đam mê với những món đồ hiệu đắt tiền như đồng hồ, quần áo, giày dép hàng hiệu, những chiếc xe phân khối lớn. Ông chủ showroom siêu xe Phan Công Khanh mang tên K-Super còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều đại gia, tay chơi xe tầm cỡ khác và hàng loạt nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đã tạm giữ Phan Công Khanh để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hành vi cụ thể vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Theo một số nguồn tin cho hay, tay buôn siêu xe Phan Công Khanh bị một cá nhân tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến dòng ôtô đắt tiền. Tuy nhiên, nguồn tin chưa nói rõ chi tiết về vụ việc. Video: Lý do “Trùm buôn siêu xe” bị Công An tạm giữ?

