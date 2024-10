Hé lộ Lamborghini Sian mui trần giới hạn 19 chiếc, siêu đắt đỏ

Lamborghini Sian bản giới hạn là dòng siêu xe triệu đô khá đắt đỏ, và còn lại thuộc bản giới hạn, rất hiếm có khó tìm trên toàn thế giới, vì thế, việc Hoàng Kim Khánh chia sẻ mua 1 chiếc Lamborghini Sian màu đen nhám, vào năm ngoái đã nhận được sự quan tâm. Nếu như siêu xe Lamborghini Sian của Hoàng Kim Khánh tiết lộ đã mua được sản xuất đến 63 xe trên toàn cầu, thì Lamborghini Sian Roadster chỉ có đúng 19 chiếc, với giá bán vô cùng đắt đỏ, và ít ai biết đến sự tồn tại của dòng xe mui trần nhà Lamborghini Sian. Trong 1 sự kiện trưng bày siêu xe của 1 khách sạn cao cấp ở Macao, khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc, vừa mới có sự xuất hiện của 1 chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Sian Roadster rất đẹp mắt, đây là 1 trong số 19 xe sản xuất toàn cầu, và phối màu rất đặc biệt, giữa xanh biển và carbon cùng các chi tiết khác được sơn màu vàng. Dòng siêu xe Lamborghini Sian Roadster có giá ước tính 3,7 triệu đô la, tương đương 85 tỷ đồng, đắt hơn nhiều so với bản coupe. So với Lamborghini Sian mà Hoàng Kim Khánh tiết lộ đã đặt mua, chiếc xe mui trần tất nhiên được trang bị chiếc mui cứng có thể tháo rời, ngoài ra, hãng siêu xe Ý phải thiết kế để mẫu xe này đảm bảo tính khí động học, vẻ đẹp và cả sức mạnh của xe không thay đổi quá nhiều so với bản Coupe. Hãng siêu xe Lamborghini đã thiết kế lại nắp động cơ thấp hơn, đi cùng hai trụ chống lật hai bên nhô cao, vòm qua đầu hành khách để bảo vệ họ. Hai bên hông, phía sau ghế ngồi cũng được thiết kế lại, kết hợp với kính cửa sổ cắt chéo mới giúp hành khách có thể tận hưởng cảm giác thích thú mà xe mang lại nhưng không bị gián đoạn bởi gió bên ngoài. Bên trong khoang lái của Lamborghini Sian Roadster có màn hình cảm ứng kích thước 8.3 inch giống với trang bị của siêu xe Huracan EVO hay Centenario. Màn hình này cũng sẽ giúp người lái kiểm soát toàn bộ chiếc xe của mình. Ghế ngồi thể thao trên xe với thiết kế ôm sát được bọc da, vật liệu Alcantara với phần lưng ghế ốp carbon. Lamborghini Sian Roadster vẫn sở hữu khối động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít quen thuộc lấy từ Lamborghini Aventador. Tuy nhiên, động cơ này lại được bổ sung van nạp mới, làm bằng titan, và tạo ra công suất tối đa 774 mã lực. Chưa hết, động cơ của Lamborghini Sian mui trần còn kết hợp với hệ thống mild hybrid sử dụng mô-tơ điện 48 V, tạo ra công suất 34 mã lực và được tích hợp vào hộp số. Nhờ đó, Lamborghini Sian Roadster sở hữu công suất tổng cộng 808 mã lực và có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Sian Roadster siêu đắt đỏ.

