Sốc: Xe bán tải Trung Quốc mới tinh giá 420 triệu đồng

Thương hiệu xe ôtô Trung Quốc - Great Wall mới đây vừa chính thức công bố giá bán của mẫu xe bán tải đầu tiên mà hãng này sản xuất, chiếc bán tải Cannon mới với mức giá niêm yết từ 126.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 420 triệu đồng) tại thị trường đông dân nhất thế giới. Như vậy, ngoài lợi thế sở hữu một ngoại hình khá ấn tượng, đẹp mắt và nhiều trang bị cùng mức giá bán vô cùng dễ chịu, mẫu bán tải Trung Quốc - Great Wall Cannon 2020 mới được dự đoán "sẽ làm nên chuyện" trong làng xe bán tải, đe doạ trực tiếp lên các đối thủ nặng ký như Ford Ranger hay Mitsubishi Trion... Như đã nói ở trên, mẫu xe bán tải Great Wall Cannon sở hữu thiết kế ngoại thất khá ấn tượng với phần đầu xe to và dầy. Mặt ca-lăng được thiết kế hình thang với viền và các chi tiết bằng chrome sáng bóng. Cụm đèn chiếu sáng chính được chia thành 2 cụm bi projector cùng dải đèn LED định vị ban ngày khá ấn tượng. Cản dưới sơn màu xám mờ cùng đèn sương mù Halogen truyền thống. Nhiều quan điểm cho rằng, Great Wall Cannon có phần đầu "nhái" Toyota Hilux. Tân binh nhà Great Wall có kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 5.425 x 1.972 x 1.893 mm. Nếu so sánh với các đối thủ trong phân khúc thì Great Wall Cannon có chiều dài ngang bằng Ford Ranger và chiều dài riêng thùng xe cũng tương đồng với Mitsubishi Triton. Nhà sản xuất Trung Quốc cho biết, mẫu bán tải mới của hãng sẽ sử dụng chung khung gầm với mẫu SUV Haval H9, mang số hiệu P71. Điều này sẽ giúp tối ưu hoá được trọng lượng và khả năng an toàn của xe. Còn về phần thiết kế ở thân xe, Great Wall Cannon không cho thấy sự khác lạ nào so với các đối thủ. Xe vẫn sở hữu những đường gân dập nổi mạnh mẽ cùng cặp vành nhỏ, lốp dầy với tạo hình mâm khá đẹp. Bên trong nội thất, Cannon được trau chuốt khá kỹ càng với phần thiết kế gọn gàng, ngăn nắp và có thể nói là đẹp. Tuy là một mẫu xe bán tải nhưng các chi tiết trong xe đa số vẫn được bọc da, ví dụ như vô-lăng, táp-lô, ghế ngồi và thậm chí cả cánh cửa... Nếu chỉ nhìn vào khoang nội thất này, chắc hẳn nhiều người sẽ không nghĩ đây là nội thất của một mẫu xe bán tải bởi sự sang trọng và tinh tươm mà khoang cabin này sở hữu. Về trang bị an toàn, Great Wall trang bị cho Cannon đầy đủ các tùy chọn giúp hỗ trợ người lái như hệ thống cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và phanh khẩn cấp tự động... Hãng Great Wall cho biết, tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe bán tải này có 3 phiên bản, bao gồm thương mại, chở khách và off-road. Great Wall trang bị trên mẫu xe bán tải Cannon 2 tuỳ chọn động cơ, bao gồm động cơ chạy xăng và động cơ chạy dầu. Theo đó, khối động cơ xăng của Great Wall Cannon sẽ cho ra công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn ở mức 360 Nm. Với động cơ dầu, con số này tương ứng là 194 mã lực và mô-men xoắn đạt 400 Nm. Đi kèm với tuỳ chọn động cơ sẽ là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động của ZF với 8 cấp. Great Wall cho biết mẫu xe bán tải mới sẽ được phân phối đầu tiên tại quê nhà Trung Quốc, sau đó xe sẽ được xuất khẩu tới 2 thị trường Australia và New Zealand trước khi "chào sân" thị trường Mỹ vào năm 2020. Mặc dù, giá xe Great Wall Cannon khá rẻ tại Trung Quốc, tuy nhiên nhiều dự đoán nó sẽ kênh giá tại một số thị trường do nhiều yếu tố. Video: ra mắt bán tải Great Wall Cannon mới tại Trung Quốc.

