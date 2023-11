Skoda Superb 2024 - sedan hạng trung về Việt Nam sẽ không hề rẻ?

Ngày 2/11/2023 vừa qua, hãng Skoda đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Superb. Tương tự thế hệ cũ, Skoda Superb 2024 mới cũng có 2 phiên bản là sedan (Hatch) và station wagon (Combi). Ở thế hệ mới, Skoda Superb sở hữu thiết kế tiến hóa thay vì lột xác hoàn toàn. Bên cạnh đó là những nâng cấp đáng chú ý cả về mặt công nghệ, động cơ, tiện nghi lẫn thực dụng. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB tương tự Volkswagen Passat Variant 2024, mẫu xe sedan Skoda Superb 2024 mới sở hữu chiều dài 4.912 mm ở bản sedan và 4.902 mm ở bản station wagon. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 43 mm và cao hơn 12 mm. Bên cạnh đó là chiều dài cơ sở 2.841 mm, không thay đổi so với thế hệ cũ. Ngoài ra, Skoda Superb 2024 còn có ngoại hình mượt mà hơn, giúp giảm hệ số lực cản không khí xuống 0,24 Cd. Bên ngoài, Superb thế hệ mới có những chi tiết thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Skoda như lưới tản nhiệt với những nan nằm dọc dạng thác nước và các đường dập gân sắc sảo. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED Matrix thanh mảnh hơn trước và cụm đèn hậu LED hiện đại với thiết kế "pha lê", mang đến ngoại hình cao cấp hơn cho mẫu xe châu Âu này. Lưới tản nhiệt của xe cũng được mở rộng trong khi hốc gió trung tâm trên cản trước được trang trí bằng nẹp mạ crôm mới. Không gian bên trong Skoda Superb 2024 tạo cảm giác khá quen thuộc vì gợi liên tưởng đến Kodiaq thế hệ mới. Các nhà thiết kế của Skoda đã nỗ lực cải thiện cả công nghệ lẫn chất lượng bên trong mẫu xe này. Điểm nhấn của Skoda Superb 2024 nằm ở màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD Cần số nằm sau cụm vô lăng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cũng được trang bị cho mẫu xe này. Bên cạnh đó là các núm xoay Smart Dials tích hợp màn hình 1,25 inch mới, giúp người lái dễ sử dụng hơn. Đây có lẽ sẽ là một điểm cộng cho xe trong thời đại nút bấm vật lý dần bị thay thế bằng màn hình cảm ứng. 2 núm xoay ngoài cùng sẽ được dùng để chỉnh điều hòa và hệ thống làm mát/sưởi ghế. Trong khi đó, núm xoay ở giữa có thể thực hiện nhiều tác vụ, tùy theo lựa chọn của người lái, từ chỉnh âm lượng, tốc độ quạt gió, hướng gió, chọn chế độ điều hòa thông minh, chế độ lái đến phóng to bản đồ của hệ thống định vị. Không chỉ tiện nghi hơn, nội thất của Skoda Superb 2024 còn được khẳng định là rộng rãi hơn nếu tính về khoảng không gian trên đầu hành khách và khoang hành lý. Cụ thể, phiên bản sedan của xe có thể tích khoang hành lý đạt 645 lít trong khi con số tương ứng của bản station wagon là 690 lít. 28 chỗ để đồ thông minh có tên gọi chung là Simply Clever cũng giúp tăng sự thực dụng cho nội thất. Để phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô, hãng Skoda đã dùng chất liệu làm từ 100% nhựa polyester tái chế cho nội thất. Tuy nhiên, nếu muốn, khách hàng vẫn có thể chi thêm tiền để trang bị nội thất bọc da cho mẫu xe này. Đúng như truyền thống của thương hiệu Skoda, Superb mới có khá nhiều tùy chọn động cơ, từ máy xăng, máy dầu cho đến plug-in hybrid. Trong đó, động cơ plug-in hybrid chỉ dành cho phiên bản station wagon. Theo kế hoạch, hãng Skoda sẽ chính thức bán Superb thế hệ thứ 4 ở thị trường châu Âu vào quý I năm sau. Hiện giá bán Skoda Superb 2024 vẫn chưa được công bố. Trong tương lai, Skoda Superb dự kiến cũng sẽ được bán ở Việt Nam. Đây là 1 trong 4 mẫu xe mà Skoda dự định sẽ nhập khẩu nguyên chiếc và bán ở Việt Nam trong giai đoạn đầu, bên cạnh Kodiaq, Karoq và Octavia. Hiện chưa rõ Skoda Superb dành cho thị trường Việt Nam sẽ là thế hệ cũ hay mới. Thời điểm mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam cũng chưa được công bố. Vì là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu nên Skoda Superb tại Việt Nam dự kiến sẽ không rẻ. Video: Giới thiệu Skoda Superb 2024 hoàn toàn mới.

