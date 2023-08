Skoda Kodiaq 2024 - SUV hạng trung từ 1,25 tỷ tại Việt Nam "lộ hàng"

Chẳng còn bao lâu nữa, thế hệ thứ hai của dòng xe Skoda Kodiaq 2024 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường thế giới. Trước thời điểm đó, hãng Skoda đã tung ra những hình ảnh nội thất đầu tiên của mẫu SUV hạng trung này. Đúng như hình ảnh chụp xe chạy thử trước đó, điểm nhấn của nội thất chính là màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch mới được đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này tuy nhỏ hơn loại 15 inch dành cho những người anh em cùng tập đoàn như Volkswagen Tiguan và Passat nhưng vẫn đủ lớn để tạo sự tương xứng với thiết kế tổng thể của nội thất. Chưa hết, Skoda Kodiaq 2024 về Việt Nam còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD mới. Những trang bị này mang đến cảm giác hiện đại và công nghệ cao hơn cho nội thất. Tuy có màn hình trung tâm cỡ lớn nhưng mẫu SUV hạng trung này không bị loại bỏ các nút bấm cơ học. Đây rõ ràng là tin vui đối với những người không muốn phụ thuộc quá nhiều vào màn hình cảm ứng. Phía dưới cửa gió điều hòa vẫn có 3 núm xoay khá lớn có tên Smart Dials, tích hợp màn hình 1,25 inch. 2 núm xoay nằm bên trái và bên phải được dùng để chỉnh nhiệt độ cũng như tính năng sưởi ấm/làm mát ghế. Trong khi đó, núm xoay ở giữa có thể dùng cho nhiều tính năng như chỉnh âm lượng, tốc độ quạt gió, hướng gió, chế độ điều hòa thông minh, chế độ lái và thậm chí là phóng to bản đồ của hệ thống định vị dẫn đường. Những trang bị đáng chú ý khác của Skoda Kodiaq 2024 nằm ở đèn viền trang trí nội thất, ghế bọc da, vô lăng 2 chấu tích hợp 2 thanh cuộn kim loại để chỉnh các tính năng, cổng USB Type C và 2 nắp che trên cụm điều khiển trung tâm, tạo sự gọn gàng cho nội thất. Đặc biệt, ở thế hệ mới, mẫu SUV hạng trung này còn được tích hợp cần số điện tử trên cụm vô lăng, tương tự đối thủ Hyundai Santa Fe 2024. Bên dưới cần số này là nút bấm khởi động máy của xe. Theo công bố của hãng Skoda, mẫu SUV hạng trung này sẽ tiếp tục có 2 cấu hình nội thất là 5 chỗ và 7 chỗ giống thế hệ cũ. Ngoài ra, xe còn có bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ và giá để ly ở giữa hàng ghế thứ hai cũng như ngăn chứa ô trong cửa bên ghế lái. Hãng Skoda cũng cho biết hàng ghế cuối của xe sẽ được nới rộng khoảng không gian phía trên. Trong khi đó, khoang hành lý của xe có thể tích 910 lít ở bản 5 chỗ và dao động từ 340 - 845 lít ở bản 7 chỗ. Tương tự nội thất, ngoại thất của Skoda Kodiaq 2024 cũng được làm mới. Xe được bổ sung lưới tản nhiệt mới với các nan nằm dọc dày hơn và sơn màu đen khỏe khoắn. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng với đèn pha nằm bên dưới và dùng công nghệ LED ma trận. Cản trước của xe được tích hợp cảm biến radar - dấu hiệu của những tính năng an toàn chủ động ADAS. Ngoài ra, xe còn có thêm khe gió nằm trên cản trước, ngay phía dưới đèn pha. Thiết kế kính cửa sổ bên sườn và cột D của xe cũng đã được điều chỉnh so với thế hệ cũ. Không chỉ thay đổi thiết kế, Skoda Kodiaq thế hệ thứ hai còn dài hơn 61 mm ở bản 5 chỗ và 59 mm ở bản 7 chỗ. Cụ thể, mẫu SUV hạng trung này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.657 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. Skoda Kodiaq 2024 sẽ có khá nhiều tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, 1.5L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, 2.0L với công suất tối đa 204 mã lực, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tiếp đến là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 1.5L kể trên, mô-tơ điện, hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và pin 25,7 kWh. Phiên bản PHEV của xe sẽ có tên Skoda Kodiaq iV, sở hữu công suất tổng cộng 204 mã lực và quãng đường di chuyển bằng pin hơn 100 km. Tùy chọn động cơ còn lại của mẫu SUV hạng trung này là máy dầu TDI 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Động cơ này có 2 mức sức mạnh là 150 mã lực và 193 mã lực. Trong đó, phiên bản mạnh hơn sẽ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh.Skoda Kodiaq tại Việt Nam sẽ ra mắt vào ngày 23/9 tới đây. Tuy nhiên, xe ở Việt Nam vẫn thuộc thế hệ cũ. Theo tiết lộ của nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV hạng trung này ở Việt Nam sẽ có 2 phiên bản, bao gồm Ambition TSI 1.4 Turbo và Style TSI 2.0 Turbo 4x4. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 1,25 tỷ và 1,44 tỷ đồng. Video: Mẫu SUV Skoda Kodiaq 2024 xuất hiện tại Hà Nội, chờ ra mắt.

