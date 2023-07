Siêu xe Nichols Cars N1A động cơ V8 7.8L, mạnh 650 mã lực

Chiếc Nichols Cars N1A đặc biệt này có thể nói là cỗ xe thuần khiết nhất được lấy cảm hứng từ McLaren M1A - mẫu xe đua thể thức Group 7 từ những năm 1960. M1A cũng chính là chiếc xe đầu tiên của McLaren và nhờ có Nichols Cars do Steve Nichols (kỹ sư dòng xe đua thể thao đã làm việc trên chiếc McLaren MP4/4 huyền thoại) thành lập. Siêu xe Nichols Cars N1A đã được hồi sinh và bổ sung thêm các phụ kiện để hợp thức hóa trên đường. Vị kỹ sư thiên tài là một trong những người đầu tiên dùng sợi carbon trên những chiếc xe Công thức 1. Bảng mô tả công việc của Steve Nichols gắn liền với thương hiệu McLaren và những mẫu xe lừng danh do anh ấy thiết kế, gồm McLaren MP4/3 và MP4/4 mang tính biểu tượng. Mặc dù Steve Nichols có đầu quân cho vài thương hiệu xe khác như Ferrari, Jaguar, Jordan, Sauber nhưng rồi cùng cũng trở lại McLaren vào cuối những năm 1990. Nói về MP4/4, lô 15 chiếc xe đầu tiên được đánh số riêng lẻ nhằm đánh dấu 15 chiến thắng mà chiếc xe đua Công thức 1 huyền thoại đạt được. Người hâm mộ F1 biết rằng một trong những chiếc xe thành công nhất từ trước đến nay, đã giành chiến thắng 15 trong tổng số 16 cuộc đua trong mùa giải 1988 khó quên. Nichols Cars N1A sẽ được lắp ráp 100 xe, tất cả đều trang bị động cơ V8 7.0 lít khổng lồ tạo ra công suất 650 mã lực khỏe mạnh, phát triển từ cỗ máy 8 xi-lanh của Chevrolet LS3 với hệ thống bôi trơn khô, họng ga điện tử, piston và tay biên đặc biệt.. Động cơ V8 sẽ được lắp ráp thủ công bởi các chuyên gia tại Langford Performance Engineering (LPE), nơi các cỗ máy V8 và V10 F1 cũ đang được phục chế. Kết hợp với động cơ V8 là hộp số sàn 6 cấp từ Graziano và sẽ có vài tùy chọn hộp số khác Nichols Cars N1A có trọng lượng 900 kg (1.984 pound), nặng hơn 10% so với Mazda MX-5 Miata ND thế hệ nhẹ nhất, sở hữu tỷ lệ công suất trên trọng lượng đáng gờm gần 700 mã lực. Mặc dù kiểm soát lực kéo là trang bị tiêu chuẩn nhưng ABS và trợ lực tay lái lại là tùy chọn. Thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua Can-Am cổ điển nhưng chiếc xe rộng hơn và có chiều dài cơ sở dài lớn hơn. N1A trang bị bộ mâm trước 19 inch và sau 20 inch cùng bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Hệ thống treo trước và sau hoàn toàn độc lập với kết cấu xương đòn kép kèm thanh ổn định chống nghiêng thân xe. Khung gầm kết hợp sợi carbon và nhôm trong khi nội thất thiết kế đơn giản, tập trung vào người lái. Không có trang bị hiện đại sẽ khiến người lái không bị phân tâm. Cần số đặt giữa, mui trần và gương chiếu hậu gắn ở chắn bùn trước. Mức giá xe Nichols Cars N1A không được công bố, tuy nhiên chiếc speedster này chắc chắn sẽ không hề rẻ. Video: Giới thiệu Nichols Cars N1A động cơ V8 7.8L, mạnh 650 mã lực.

