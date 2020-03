Siêu xe McLaren 765LT “nhẹ cân”, động cơ V8 755 mã lực

Được thiết lập để trở thành chiếc Longtail tiên tiến nhất, mẫu siêu xe McLaren 765LT mới có thể được coi là một phiên bản nhẹ cân nhưng mạnh mẽ hơn nhiều so với mẫu 720S, vốn đã rất ấn tượng. Sở hữu những đường nét đặc trưng của hãng, chiếc xe xuất hiện với một gói trang bị khí động học với vô vàn chi tiết bằng sợi carbon. Danh sách trang bị ấy bao gồm một bộ chia gió phía trước cỡ lớn, bộ cản trước cũng như các vây bên sửa đổi. Ngoài ra, model này còn được trang bị ốp cánh cửa khá độc đáo, một bộ khuếch tán gió lớn hơn và đặc biệt là cánh lướt gió chuẩn Longtail phía sau. Không chỉ kiến tạo nên vẻ đẹp sexy cho phần đuôi xe, cánh gió này còn có tác dụng cuốn bay luồng hơi nóng ra khỏi khoang động cơ, qua đó hỗ trợ làm mát hệ truyền động. Cánh gió này còn có tác dụng như một bộ phanh sử dụng lực gió (airbrake), cũng như tối ưu hóa lực nén, giảm lực cản cho xe thông qua một loạt các chế độ cài đặt. Kết hợp với các bánh xe 10 chấu này là hệ thống phanh gốm-carbon với các kẹp phanh từ người anh em Senna. Nếu chưa thỏa mãn, khách hàng có thể đặt mua gói phanh phiên bản đua, bao gồm các má phanh hàng hiệu và các đĩa gốm carbon từ Senna. Trang bị này được công bố mang tới hiệu quả vượt trội hơn 60% so với đĩa carbon-gốm thông thường và có độ dẫn nhiệt tốt hơn 4 lần để giảm thiểu tình trạng hao mòn. Ở phía sau, McLaren 765LT 2021 mới xuất hiện với rất nhiều lỗ thông gió và hệ thống 4 ống xả bằng titan với trọng lượng nhẹ hơn 40% so với sử dụng vật liệu thép. Bên cạnh tác dụng cắt giảm trọng lượng, hệ thống này còn mang tiếng nổ “gầm gừ” hơn cho chiếc LT. Chi tiết hiệu suất quan trọng đầu tiên trong khoang cabin đến từ hệ thống ghế chuẩn xe đua với lớp vỏ bằng sợi carbon, nhẹ hơn tổng cộng 18 kg so với bộ ghế thể thao được sử dụng trên mẫu 720S. Nói thêm về việc cắt giảm trọng lượng, hệ thống điều hòa không khí cũng như âm thanh đã được gỡ bỏ trong khi khu vực để đồ trên cánh cửa được sử dụng các tấm lưới siêu nhẹ, thay vì dạng hộc chứa thông thường. Các điểm nổi bật khác bao gồm bề mặt bọc Alcantara, sàn xe bằng sợi carbon và hệ thống thông tin giải trí 8 inch. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn giữa vô số tùy chọn khác và 8 chủ đề màu sắc độc quyền từ ‘By McLaren’. Theo kế hoạch, khâu sản xuất sẽ được giới hạn ở mức 765 chiếc, với lịch trình giao xe dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9. Cuối cùng, mức giá xe McLaren 765LT 2021 dự kiến sẽ được tiết lộ trong tương lai gần. Video: McLaren ra mắt mẫu siêu xe 765LT hoàn toàn mới.

