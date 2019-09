Siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SVJ gây sốt tại Thái Lan

Sau khi bàn giao cặp đôi siêu xe Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên và thứ hai cho giới nhà giàu ở Thái Lan, đại lý siêu xe Lamborghini ở đây đã tiếp tục tổ chức buổi trao chìa khoá siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 cũng là chiếc cuối cùng cho các doanh nhân Thái. Siêu phẩm hàng hiếm Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 về Thái Lan với màu sơn gây sốt. Khác với chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên mang màu xanh Blu Le Mans, chiếc thứ 2 sở hữu màu sơn đỏ Rosso Mars rực cháy, siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 về Thái Lan cũng có màu sơn gây sốt đó là Viola Aletheia. Như vậy, cả 3 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ của giới nhà giàu Thái Lan đều có màu sơn không giống nhau. Màu sơn trên chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 tại Thái Lan là tím đi kèm nhiều chi tiết bằng carbon cùng bộ mâm đa chấu kép sơn đen. Chủ nhân siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 về Thái Lan Ngoại thất chiếc Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 tại Thái Lan mang màu Viola Aletheia. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết bằng carbon nhám tạo điểm nhấn. Lamborghini Aventador SVJ chỉ có 963 chiếc được sản xuất. Chỉ có đúng 900 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ bản tiêu chuẩn được sản xuất trên toàn thế giới. Giới nhà giàu Thái Lan đã nhận bàn giao chiếc thứ 3 với gam màu tím. Chủ nhân của xe cũng được tặng thêm bao đựng chìa khoá cùng màu với ngoại thất chiếc Lamborghini Aventador SVJ này.Gía xe Lamborghini Aventador SVJ hàng hiếm khi lăn bánh ở Mỹ khoảng hơn 517.700 đô la (tương đương 12 tỷ đồng). Nhưng các doanh nhân Thái Lan phải bỏ ra số tiền hơn 1,6 triệu đô la, tức hơn 37 tỷ đồng để có thể mua được Lamborghini Aventador SVJ. Ở cả 3 chiếc Lamborghini Aventador SVJ về Thái Lan đều có ký hiệu 1di900 gần cửa kính xe. Thực tế trên thế giới còn có 63 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ khác được sản xuất với ngoại thất có thêm logo 63 để nhận biết so với bản tiêu chuẩn. Bọc chìa khoá của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 tại Thái Lan cũng mang màu tím. Cận cảnh vẻ đẹp của Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 tại Thái Lan. Chiếc Lamborghini Aventador SVJ tại một sự kiện siêu xe ở Thái Lan. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 3 được bàn giao cho đại gia Thái Lan vẫn được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít quen thuộc trên những chiếc Aventador LP700-4 rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ở trên siêu xe Aventador SVJ, hãng Lamborghini đã tinh chỉnh lại khối động cơ này nhằm tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của Aventador SVJ cũng được nâng cấp thêm 30 Nm lên mức 720 Nm so với các dòng siêu xe Aventador còn lại. Đáng tiếc thay là thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của Lamborghini Aventador SVJ không thể thấp hơn con số 2,8 giây của "đàn anh" Lamborghini Aventador SV tạo ra. Vận tốc tối đa của siêu xe hàng hiếm mới ra mắt cũng dừng lại ở con số 350 km/h.Video: Ngắm chi tiết siêu xe Lamborghini Aventador SVJ.

