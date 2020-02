Siêu xe điện Taycan độ độc quyền bởi Porsche Manufaktur

Có thể nói, cá nhân hóa chính là chìa khóa quan trọng trong ngành công nghiệp ôtô hiện đại ngày nay. Đã có nhiều nhà sản xuất sử dụng các chương trình từ nhà máy nhằm cung cấp cho khách hàng khả năng tùy chỉnh những chiếc xe mới của họ theo mong muốn và xe điện Porsche Taycan cũng không hề ngoại lệ. Do mức giá đắt đỏ nên quá trình này thường phổ biến hơn trên các dòng xe cao cấp, thuộc phân khúc xe hơi đắt tiền. Và một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này đó chính là bộ phận Exclusive Manufaktur của hãng xe thể thao Porsche của Đức. Trong quá khứ, bộ phần này đã “trình làng” nhiều gói trang bị đặc biệt hay các tùy chọn cá nhân hóa cho các mẫu xe như Panamera Turbo, Macan, 911 Cabriolet, và nhiều các sản phẩm khác. Tuy nhiên, sự bổ sung đáng chú ý gần đây nhất trong đội hình của Porsche chính là mẫu xe chạy điện 100% đầu tiên của họ - Taycan. Về cơ bản, những gì nguyên bản trên Taycan đã vô cùng đẹp mắt tuy nhiên, 1 nhóm phát triển dự án đặc biệt đến từ vùng Zuffenhausen còn mang đến cho chiếc xe một diện mạo đặc biệt hơn nữa nhờ 3 phiên bản khác nhau của gói Sport Design, trong màu đen bóng hoặc carbon. Tìm hiểu chi tiết, một tùy chọn khác từ Porsche Exclusive Manufaktur cho Taycan chính là cặp đèn pha LED ma trận với công nghệ Dynamic Light System Plus, mang tới đồ họa 3D cho người dùng. Ngoài ra, vẻ đẹp thể thao của chiếc sedan thân thiện với môi trường này còn đến từ bộ mâm xe Thiết kế Độc quyền kích thước 21-inch từ chất liệu carbon rèn với các chấu được thiết kế tối ưu hóa hiệu năng khí động học. Quan trọng hơn, chỉ số trọng lượng trên bánh xe giờ đây đã giảm hơn 3,2 kg so với các bánh xe tiêu chuẩn trên Taycan. Bên trong khoang cabin, chiếc EV sẽ sở hữu 1 tùy chọn nội thất Carbon, mang tới sự thay đổi từ nhiều đường viền carbon mờ với thiết kế mới, nhiều lựa chọn màu sắc tương phản cho tổng thể nội thất và cuối cùng là dây đai an toàn sẽ xuất hiện trong 8 màu sắc nổi bật khác nhau. Với việc công bố các tùy chọn cá nhân hóa cho siêu xe điện Porsche Taycan, hãng cũng tiết lộ đã và đang triển khai kế hoạch mở rộng bộ phận Exclusive Manufaktur để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng từ phía khách hàng. Ngoài ra, không gian nhà máy tại Zuffenhausen cũng đã được mở rộng thêm 1/3 với 4 khu vực sản xuất hiện đại được bổ sung. Video: Xem màn quảng bá xe điện Porsche Taycan hoàn toàn mới.

