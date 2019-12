Siêu xe Bugatti Chiron Noire bản đặc biệt tri ân 57SC Atlantic

Ở phiên bản đặc biệt này, hãng Bugatti chia làm hai phiên bản nhỏ hơn là Chiron Noire Sportive – hướng đến sự thể thao và tốc độ bên cạnh siêu xe Bugatti Chiron Noire Élégance – với sự sang trọng và hoài cổ. Sẽ có tất cả 20 chiếc Bugatti Chiron xuất xưởng dưới biến thể Chiron Noire.

Trên phiên bản “sang trọng”, Bugatti Chiron Noire mới sẽ sở hữu phần thân xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon và phủ bóng. Logo Bugatti được làm từ bạc nguyên chất được phủ men màu đen, đặt giữa lưới tản nhiệt hình móng ngựa sơn đen. Bugatti Chiron Noire sẽ vẫn sử dụng động cơ W16, dung tích 8.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa lên đến 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 1.600 Nm.

Phần khung chữ C được làm từ kim loại màu bạc, chia cắt hai phần thân xe bằng carbon bóng và bằng nhôm hoàn thiện mờ ở phía trước và phía sau của xe. Nhiều chi tiết khác cũng đường sử dụng song song hai loại vật liệu này như gương chiếu hậu, nắp động cơ. Xe sử dụng mâm Caractère năm chấu.

Về phiên bản “thể thao” của Bugatti Chiron Noire đặc biệt , xe sẽ sở hữu ngoại thất lấy chủ đề đen mờ. Từ phần thân xe bằng sợi carbon, đường kẻ “C”, mâm xe, cánh chia gió trước và cả lưới tản nhiệt, tất cả đều được hoàn thiện bằng màu đen mờ. Ở phía sau, đèn hậu màu đỏ làm nổi bật đuôi xe màu với cả bốn ống xả titan, nắp động cơ đều được sơn đen.

Bên trong, khoang nội thất của cả hai phiên bản được bọc da màu đen với đúng phần khung chữ C là điểm “sáng”. Bệ cửa được ốp miếng ốp “Noire” đánh dấu phiên bản đặc biệt, cùng với đó là logo bằng sợi carbon đánh dấu sự đặc biệt của từng chiếc Chiron Noire. Trên bản Noire Sportive, mọi thứ có phần đen hơn cả khi các chi tiết nhôm ốp được phủ sơn đen. Đến những nút bấm, cần gạt và cả chứ C giữa nội thất đều được hoàn thiện đen mờ, tạo vẻ hầm hố và phân biệt bản thể thao so với bản sang trọng của xe.



Không có bất kì sự thay đổi nào về động cơ và khả năng vận hành được Bugatti thực hiện.