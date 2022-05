Chiếc Aston Martin Vanquish mui trần độc nhất Việt Nam của "Qua" Vũ

Đây là chiếc Aston Martin Vanquish mui trần độc nhất Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nguyên bản xe có màu đen, nhưng hiện đã được chuyển thành màu xám bằng phương pháp dán decal. Tại Việt Nam còn ghi nhận sự xuất hiện của 4 chiếc Vanquish biến thể mui cứng, trong đó một chiếc thuộc đời 2001 và 3 chiếc còn lại thuộc đời 2012.



Thời điểm mới ra mắt vào năm 2012, Vanquish là siêu xe nhì bảng của Aston Martin, chỉ sau One 77. Siêu xe Aston Martin Vanquish Volante ra đời nhằm hồi sinh huyền thoại Vanquish trong series phim Điệp Viên 007, đồng thời thay thế “đàn anh” DBS.



Một năm sau, Aston Martin giới thiệu biến thể mui trần của Vanquish. Vanquish Volante được thiết kế bởi Ian Callum, nhà thiết kế nổi tiếng của hãng Aston Martin. Mọi đường nét trên xe tương đồng với biến thể mui cứng, chỉ trừ phần mui.



Phần mui vải trên Vanquish Volante chỉ mất 14 giây để đóng hoặc mở ở tốc độ dưới 50 km/h. So với biến thể mui cứng có phần mui làm bằng sợi carbon, biến thể mui trần được thay bằng mui mềm với vật liệu gồm da, mái vải ba lớp và khung bằng sợi carbon.



Cản trước được thiết kế với cánh gió mũi cách điệu nhằm hướng luồng gió ép xuống dưới và tản ra hai bên, giảm lực cản. Ngôn ngữ thiết kế trên Aston Martin Vanquish đời 2015 được chia sẻ nhiều từ mẫu hypercar One 77. Điểm dễ nhận thấy nhất là cánh gió liền thân và dải đèn LED chiếu sáng phía sau.



Bộ mâm là loại 10 chấu đơn làm từ hợp kim, đường kính 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, kết hợp với lốp thể thao Pirelli. Để kìm hãm cỗ máy mạnh 568 mã lực, hãng xe Anh quốc trang bị cho Vanquish hệ thống phanh hiệu suất cao đường kính 15,7 inch phía trước và 14,2 inch phía sau.



Nhiều chi tiết trên xe được làm bằng sợi carbon như giá đỡ gương, cánh chia gió bên hông, ốp sườn, khuếch tán sau… Vanquish là siêu xe có thiết kế nội thất rộng rãi, có thể chạy đường dài nhờ nệm dày, nội thất gồm 2 2 chỗ ngồi, tương tự Porche 911.



Hốc bánh xe cơ bắp vẫn là nét thiết kế mang tính di sản của những mẫu xe từ Aston Martin. Chiều dài cơ sở cũng ngắn hơn trước nhằm đảm bảo cân bằng trước/sau. Toàn thân xe được làm bằng sợi carbon để giảm trọng lượng và tăng độ linh hoạt.



Tương tự biến thể mui cứng, Aston Martin Vanquish Volante vẫn sử dụng động cơ V12, dung tích 5.9L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 568 mã lực và 630 Nm mô-men xoắn.



Hộp số là loại bán tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 324 km/h.

Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Aston Martin Vanquish Volante (Nguồn: XSX).





