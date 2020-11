Siêu limousine Aznom Palladium địa hình, phong cách Rolls-Royce

Trong đầu tháng 10, một công ty chế tạo thân vỏ ôtô của Ý mang tên Aznom đã khiến nhiều người chú ý khi úp mở một sản phẩm táo bạo mới với lời miêu tả ngắn gọn là siêu limousine Aznom Palladium. Giờ đây, chúng ta ta biết rằng mẫu xe táo bạo này hoàn toàn là thật và nó được đặt tên Palladium, chế tạo dựa trên một chiếc bán tải Ram 1500. Cụ thể, Aznom Palladium 2021 mới là một chiếc xe sang trọng, kết hợp kích thước khổng lồ dài tới 5.969 mm với một khối động cơ tăng áp kép V8 độ, dung tích 5.7 lít sản sinh 710 mã lực và 950 Nm mô-men xoắn cực đại. Dựa theo những hình ảnh mới được hé lộ, ta dễ dàng thấy rằng Palladium trông cực kỳ khác lạ đến độ khó diễn tả bằng lời. Có lẽ thước đo so sánh gần nhất với Palladium là một chiếc Mercedes-Maybach S650, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm khác xa. Aznom Palladium có mang một thiết kế trông táo bạo, nhưng khó có thể nói là thật cuốn hút đối với một phương tiện hạng sang. Dáng đứng của nó có chút làm người nhìn gợi nhớ tới Rolls-Royce Cullinan, nhưng nó cao hơn khoảng 12,5 cm so với chiếc SUV gốc Anh Quốc. Phần khuôn mặt cao kèm lưới tản nhiệt lớn và khoảng sáng gầm đủ cao để đi địa hình góp phần tách biệt Palladium khỏi những mẫu sedan hạng sang. Phần đuôi xe lại có sự xuất hiện của phần nóc dóc, trượt dài như thể bất tận. Marcello Meregalli, nhà sáng lập của công ty Aznom, nói rằng ông luôn mê mẩn những chiếc sedan cỡ lớn và chỉ danh chiếc limousine tổng thống của Cadillac dành cho ông Barack Obama là niềm cảm hứng cho Palladium. Khoảng sáng gầm được nâng cao là một đặc tính độc đáo khác, giúp chiếc “siêu limo” có khả năng chinh phục những địa hình hiểm trở hơn. Meregalli cũng nói rằng ông ấy đã nhiều lần chứng kiến sedan hạng sang mắc kẹt trên đường vào mùa đông, và mong muốn giải quyết vấn đề đó. Tương tự những chiếc limo sang trọng khác, Aznom Palladium có một không gian cabin rất hoành tráng. Phiên bản xe tiêu chuẩn có trang bị chất liệu da Foglizzo bao bọc cả trần trong khi những chi tiết tinh vi khác bao gồm một đồng hồ làm thủ công, một tủ lạnh tích hợp trong, và hệ thống điều hòa không khí tách biệt trước/sau. Đồng thời, xe còn có một hệ thống camera 360 độ và kiểm soát hành trình thích nghi để đảm bảo cung cấp những tính năng hỗ trợ tài xế hiện đại. Mặc dù có trọng lượng không tải 2.650 kg, khối động cơ V8 to lớn sẽ giúp chiếc limousine nửa sedan nửa SUV này gia tốc nhanh từ 0-100 km/h trong chỉ 4,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn 200 km/h. Nếu khách hàng mong muốn, nhà sản xuất có thể bổ sung thêm một hệ thống mild-hybrid eTorque. Hơn nữa, động cơ xe cũng có một chế độ chạy tiết kiệm nhiên liệu chỉ dùng 4 xi-lanh. Palladium có lắp đặt tiêu chuẩn một hộp số tự động 8 cấp và có thể chuyển đổi giữa chế độ dẫn động cầu sau và 4x4. Để giúp xe vừa di chuyển êm ái trên đường bộ vừa đảm bảo khả năng off-road tốt, Aznom đã trang bị tiêu chuẩn một bộ khóa vi sai tự động điện tử và một hệ thống treo bao gồm hệ thống Frequency Response Damping. Chịu trách nhiệm hãm xe là một hệ thống phanh Brembo. Xe sử dụng bộ la-zăng nhôm 22 inch đi kèm với lốp Yokohama Advan Sport 285/45ZR22. Aznom dự định chỉ sản xuất giới hạn 10 chiếc Palladium, và cung cấp cho khách hàng vô số tùy chỉnh tới từng chi tiết nhỏ. Đối tượng khách hàng của Aznom là những đại gia giàu có ở thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Dù chưa công bố giá xe Aznom Palladium, nhưng ta có thể dám chắc là “siêu limousine” này có giá trên trời. Video: Giới thiệu siêu limousine Aznom Palladium đầy sang chảnh.

