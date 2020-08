Cận cảnh siêu xe McLaren 720S Spider đầu tiên tại Đà thành

Được biết, đây chính là siêu xe McLaren 720S Spider đầu tiên cập bến thành phố du lịch xinh đẹp này và là chiếc 720S Spider thứ 6 về nước. McLaren 720S Spider là biến thể mui trần của dòng xe 720S vốn đang rất được ưa chuộng trên toàn thế giới nhờ thiết kế mang đậm tính khí động học và sức mạnh “khủng” từ khối động cơ V8 tăng áp kép của mình. Những yếu tố nói trên chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công của dòng xe 720S ở thị trường xe hơi trong nước nói riêng và quốc tế nói chung. Để tiếp nối thành công mà phiên bản Coupe đã mang lại, cuối năm 2018, McLaren chính thức “vén màn” biến thể mui trần Spider với thiết kế quyến rũ, đi kèm với đó là hàng loạt những sự nâng cấp về mặt công nghệ trên xe. Tương tự chiếc 720S Coupe, phiên bản mui xếp của dòng xe này được phân phối với 3 cấu hình : Standard, Luxury và cao cấp nhất là Performance. Chiếc 720S Spider đầu tiên tại Đà Nẵng được chủ nhân lựa chọn cấu hình Performance, giống với 5 chiếc McLaren 720S Spider tại Việt Nam trước đó. Với cấu hình Performance, chiếc 720S Spider của khách hàng sẽ được McLaren trang bị một số chi tiết ở ngoại thất và nội thất bằng sợi carbon nhằm giảm “cân nặng” cho xe. Chiếc McLaren 720S Spider đầu tiên tại Đà Nẵng sở hữu những chi tiết như : khe thoát khí nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu và khe dẫn khí ở đuôi xe được làm từ sợi carbon. Để góp phần tô điểm những đường nét thiết kế khí động học, chủ nhân xe đã lựa chọn lớp sơn ngoại thất màu vàng đồng Aztec Gold đầy ấn tượng, đây là chiếc McLaren 720S Spider thứ hai tại Việt Nam được chủ nhân sử dụng gam màu này. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai xe nằm ở bộ mâm, trong khi chiếc 720S Spider màu vàng đồng Aztec Gold tại Sài Gòn được trang bị mâm 5 chấu kép dạng nan hoa thì chiếc tại Đà Nẵng được lựa chọn bộ mâm đa chấu có thiết kế lấy cảm hứng từ tua-bin gió. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với đĩa phanh carbon ceramic và cùm phanh McLaren sơn đen, tương phản với lớp sơn ngoại thất nổi bật. Bên cạnh đó, cản trước, hốc đèn pha và cản sau xe có cấu tạo từ vật liệu được phát triển bởi chính McLaren có tên gọi “Dark Palladium”. Ở phía sau, McLaren 720S Spider sử dụng hệ thống ống xả kép đối xứng đặc trưng của những mẫu xe nhà McLaren, đèn hậu LED có tạo hình đẹp mắt, gây ấn tượng nhất chính là sự xuất hiện của một chiếc cánh gió to bản giúp mang đến tính ổn định cho thân xe khi vận hành ở tốc độ cao. So với biến thể Coupe, nét mới trên khâu thiết kế của 720S Spider nằm ở việc hai trụ chống phía sau được làm trong suốt giúp cải thiện tối đa tầm nhìn ở đằng sau xe và tăng lượng ánh sáng đi vào khoang lái. McLaren 720S Spider là mẫu xe mui trần đầu tiên của hãng xe Anh Quốc được trang bị phần mui xếp một mảnh, vì thế nên McLaren đã tận dụng tối đa điều này để chuyển hóa phần mui thông thường sang sử dụng tấm kính điện hóa đặc biệt, có thể chuyển trạng thái từ tối màu sang kính trong suốt chỉ với một nút bấm. Nhờ được trang bị hệ thống khung Monocage II-S làm từ sợi carbon nên McLaren không cần phải gia cố thêm khung xe khi cắt bỏ phần mui kín, mặc dù được bổ sung thêm cơ chế đóng/mở mui nhưng khối lượng của McLaren 720S Spider chỉ dừng ở mức 1.332 kg, nặng hơn phiên bản Coupe 50 kg. Hệ thống mui xếp trên xe có khả năng đóng mở trong vòng 11 giây và có thể hoạt động ở tốc độ dưới 50 km/h. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của chiếc McLaren 720S Spider đầu tiên tại Đà Nẵng được phối theo tông màu tối, điểm nhấn là đường sọc màu vàng chạy giữa lưng ghế và trên bảng táp-lô. Chủ nhân xe cũng lựa chọn dây an toàn màu cam khá nổi bật và da Alcantara cho khoang lái. Khác biệt với hai phiên bản Standard và Luxury, khoang nội thất trên phiên bản Performance có phối màu thể thao hơn, đi kèm với đó là hàng loạt những chi tiết bằng sợi carbon như vô-lăng, lẫy chuyển số và ốp bảng điều khiển. Xe được trang bị một màn hình lớn đặt giữa hai ghế ngồi và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins thượng hạng. McLaren 720S Spider sử dụng động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và có tốc độ tối đa là 341 km/h. Đặc biệt hơn khi ngay cả lúc mở mui, McLaren 720S Spider vẫn chạm ngưỡng tốc độ trên 320 km/h. McLaren trang bị cho xe ba chế độ lái khác nhau bao gồm : Comfort, Sport và Track, tương tự các mẫu xe khác của hãng. Hiện chưa rõ chính xác của chiếc mức giá xe McLaren 720S Spider đầu tiên tại Đà Nẵng, được biết, một chiếc McLaren 720S Spider có giá bán khởi điểm ở mức 315.000 USD tại thị trường Mỹ. Video: Chi tiết Mclaren 720S Spider mui trần.

