Sao cơ bắp The Rock tặng siêu bán tải Ford F-150 cho bạn thân

Dwayne Johnson (hay diễn viên The Rock) được mọi người biết đến với vai trò là một diễn viên phim hành động sở hữu mức cát-xê khủng nhất nhì Hollywood. Ít ai biết được rằng trước đây anh đã từng phải vật lộn với cuộc sống khó khăn khi The Rock và mẹ di cư từ Hawaii đến Nashville, Tennessee để sống cùng với cha của anh. Sau đó anh đã phải chuyển ra ngoài, sống cùng với Bruno Lauer trong một căn phòng nhỏ tại motel Alamo Plaza. The Rock chia sẻ rằng lúc đó anh và Bruno thậm chí không hề quen biết nhau, thế mà Bruno vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh, cho anh chỗ ăn chỗ ở, hai người sau đó đã trở thành bạn tri kỷ lâu năm. 9 năm sau, khi The Rock bắt đầu sự nghiệp đấu vật của mình tại Memphis, Tennessee, trong túi anh chỉ còn đúng 7 đô-la và không có chỗ ở. Bruno Lauer lại một lần nữa mời ngôi sao này đến sống cùng trong chiếc xe kéo cũ kỹ, lại còn đưa cho The Rock 40 đô-la cuối cùng của mình. Bruno Lauer còn được biết đến với nghệ danh Harvey Wippleman, làm việc tại WWE với tư cách người quản lý võ đài. Anh đã giúp đỡ The Rock rất nhiều trước khi ngôi sao này nổi tiếng, và để bày tỏ lòng biết ơn trước sự hào phóng và nhiệt tình của Lauer, The Rock đã tặng anh món quà Giáng Sinh là một chiếc bán tải Ford-F150 mới. Hành động tặng siêu bán tải Ford-F150 cho bạn của Dwayne diễn ra ngay trên phim trường Young Rock, một sê-ri phim truyền hình mới kể về khoảng thời gian The Rock mới chập chững bước vào nghề, cũng như những khó khăn anh gặp phải thời niên thiếu. Có vẻ như câu chuyện tình bạn giữa Dwayne và Lauer sẽ được chuyển thể cho bộ phim và sẽ được công chiếu trên kênh NBC vào năm 2021. Video: The Rock tặng siêu bán tải Ford F-150 cho bạn thân.

