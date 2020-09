Ford F-150 Raptor "cửa tự sát", hơn 4 tỷ đầu tiên về Hà Nội

Ford F-150 2020 mới là dòng xe bán tải cỡ lớn "huyền thoại" của thương hiệu Mỹ được người tiêu dùng ở nhiều thị trường ô tô yêu thích. Ngoài việc cung cấp cho người dùng những phiên bản tiêu chuẩn, Ford còn mang đến nhiều biến thể khác nhau. Trong đó, Ford F-150 Raptor là phiên bản hiệu suất cao được khách hàng đặc biệt yêu thích. Ngay tại Việt Nam, những chiếc siêu bán tải Ford F-150 Raptor liên tục về nước để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Hầu hết những chiếc xe Ford F-150 Raptor đã về nước đều sở hữu cabin đôi (SuperCrew) giống những thiết kế tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thú chơi của các đại gia Việt chưa dừng lại ở đó mà việc sở hữu "hàng độc" luôn mang đến khác biệt lớn. Ford F-150 Raptor SuperCab (cabin đơn dài) được người dùng ví như chiếc Rolls-Royce bán tải bởi sở hữu phong cách thiết kế cửa tương tự các sản phẩm của thương hiệu Anh quốc. Được biết, đây là Ford F-150 Raptor cửa Rolls-Royce thứ 2 tại Việt Nam và là chiếc xe đầu tiên ở Hà Nội. Ở ngoại hình, Ford F-150 Raptor SuperCab gần như không có sự khác biệt so với những phiên bản tiêu chuẩn của dòng Raptor đã có mặt ở Việt Nam. Mẫu xe này sở hữu đầu xe phong cách riêng nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn có tên thương hiệu kèm camera quan sát phía trước. Nối liền 2 bên là cụm đèn pha LED toàn phần tạo hình chữ "C" quen thuộc với các tính năng đèn tự động, cản trước sử dụng hợp kim cứng cáp. Phần thân xe mới Ford F-150 Raptor SuperCab có bộ mâm 17 inch màu titan kết hợp cùng bộ lốp chuyên dụng để chạy các cung đường off-road. Ngoài ra, Ford F-150 Raptor cửa Rolls-Royce còn được trang bị hệ thống treo thích ứng Fox Racing Shox với công nghệ “Live-Valve” mới mà hãng FOX cùng Ford Performance hợp tác phát triển. Gương chiếu hậu xe vẫn tương tự những bản cabin đôi với đèn xi-nhan LED, tính năng chỉnh/gập điện tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù, sấy gương... Chất cơ bắp hiện diện xuyên suốt ngoại thất của Ford F-150 Raptor và khu vực đuôi xe cũng tương tự. Cụm đèn hậu dạng LED tích hợp tính năng cảnh báo va chạm phía sau là điểm đặc trưng trên mẫu bán tải cỡ lớn này. Đối với phiên bản đặc biệt này, Ford F-150 Raptor 2020 chỉ có trục cơ sở dài 3.408 mm, ngắn hơn 300 mm so với phiên bản 4 cửa có chiều dài cơ sở lên đến 3.708 mm. Điều này sẽ khiến không gian bên trong xe thu hẹp, đặc biệt là hàng ghế sau so với biến thể cabin đôi. Ngoài sự khác biệt nhỏ trên, Ford F-150 Raptor SuperCab mới vẫn có hệ thống ghế ngồi Recaro kết hợp da và vải Alcantara đặc trưng. Hàng ghế trước của xe có tính năng chỉnh điện đa hướng, ghế lái bổ sung thêm khả năng nhớ 3 vị trí. Chiếc siêu bán tải cửa Rolls-Royce đầu tiên ở Hà Nội tiếp tục duy trì vô-lăng bọc da có chức năng sưởi, làm mát và đặc biệt tính năng Adaptive Cruise Control (ga hành trình thích ứng) tiện nghi. Phía sau, chiếc xe này sử dụng đồng hồ dạng analog kết hợp với màn hình hiển thị thông tin cỡ lớn. Về tiện nghi, khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống giải trí thông qua màn hình cảm ứng 8 inch chạy hệ điều hành SYNC 3, FordPass ConnectTM kết nối WiFi Hotspot cho 10 thiết bị ngoại vi. Đầu ra của hệ thống giải trí này là dàn âm thanh Bang & Olufsen cao cấp. Ford F-150 Raptor "cửa tự sát" được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn gồm: hệ thống phanh ABS/BA, cân bằng điện tử, chống trượt thân xe, tính năng hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống treo thích ứng, ga tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường kết hợp hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang sau, Camera 360 độ, 10 túi khí... F-150 Raptor SuperCab vận hành nhờ khối động cơ xăng V6 - 3.5L tăng áp kép (Twin-turbo) công nghệ EcoBoost. Động cơ trên cho cho công suất tối đa 450 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 691Nm tại 3.500 vòng/phút kết hợp hộp số tự động 10 cấp (10AT SelectShift) cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá xe Ford F-150 Raptor SuperCab được chào bán với mức giá khoảng hơn 4 tỷ đồng tại đại lý tư nhân Hà Nội. Video: Ford F-150 Raptor 2020 cửa Rolls-Royce đầu tiên về Việt Nam.

