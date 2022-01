Rolls-Royce Silver Seraph hơn 20 tuổi, nhỉnh 7 tỷ tại Việt Nam?

Silver Seraph của Rolls-Royce là mẫu xe mang tính bước ngoặt khi là một trong những dòng cuối cùng mà thương hiệu ra mắt khi còn ở trong tay tập đoàn Volkswagen. Sau Silver Seraph chính là “kỷ nguyên mới” của Rolls-Royce với dòng xe Phantom VII có thiết kế đồ sộ, sang trọng đem tới một làn gió mới cho thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc. Đối với những người thích sự khác biệt, một chiếc Rolls-Royce Silver Seraph cổ điển có thể là một mẫu xe độc đáo để người chơi có thể lựa chọn. Chính vì vậy, là một chiếc xe hơn 20 năm tuổi việc sử dụng Silver Seraph không đơn thuần chỉ là cầm lái, sửa chữa, chăm sóc xe mà còn là một cái “thú” thể hiện phong cách của người chơi xe. Để giữ cho các chi tiết ở cả ngoại thất lẫn nội thất của xe ở trong tình trạng tốt nhất sau nhiều năm, người chơi cần phải rất tỉ mỉ, kỳ công để chăm sóc xe. Hơn nữa, một số phụ tùng sau hơn 20 năm sử dụng cũng cần thay thế mới, chính vì thế mà những tay chơi cũng cần phải “kiên trì” để có thể săn tìm phụ kiện cho chiếc Sedan siêu sang này. Silver Seraph sở hữu dáng vẻ dường như tương đồng với mẫu xe Arnage đến từ “người đồng hương” Bentley. Lý giải cho điều này, hai thương hiệu này ở thời điểm bấy giờ đều thuộc sở hữu của Vickers, chính vì thế họ đã quyết định tạo ra cặp song sinh này, đều được ra mắt thị trường lần đầu vào năm 1998 với những đặc điểm về tổng thể giống nhau. Mẫu Sedan siêu sang này chính là sự hiện đại hóa dáng vẻ vuông vức của những thế hệ tiền nhiệm, đồng thời chính là bước đệm cần thiết cho sự “tái xuất” của dòng xe huyền thoại Rolls-Royce Phantom. Chiếc xe có chiều dài tổng thể khoảng 5,390 mm, chiều dài cơ sở 3,117 mm. Trên phiên bản trục cơ sở kéo dài Park Ward, phần thân xe được kéo dài ra thêm 250 mm chủ yếu ở khoang sau để tăng không gian ngồi cho hành khách phía sau. Phiên bản này chỉ được sản xuất khoảng 127 chiếc trước khi bị khai tử. Chiếc Rolls-Royce Silver Seraph này là một trong số ít những chiếc Silver Seraph tại Việt Nam. Chiếc xe mang trên mình lớp sơn ngoại thất màu trắng bóng, các chi tiết Chrome vẫn được duy trì ở trong tình trạng hoàn hảo. Khoang nội thất của xe được bọc chất liệu da màu be, các chi tiết gỗ ốp sáng màu cùng họa tiết gỗ tự nhiên. Ngoài ra, một số chi tiết trong nội thất của xe như bàn làm việc ở ghế sau được hoàn thiện với bề mặt sơn mài tinh xảo. Silver Seraph được trang bị động cơ V12 hợp kim nhôm BMW M73 có dung tích 5.4 lít kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, khiến Silver Seraph trở thành chiếc Rolls-Royce 12 xi-lanh đầu tiên kể từ năm 1939 với mẫu Phantom III. Xe phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Euro III. Thân xe được thiết kế và gia cố để cứng hơn khoảng 65% so với người tiền nhiệm. Cho dù được sản xuất cách đây 20 năm, chiếc xe đã được trang bị một số công nghệ hiện đại như hệ thống quản lý động cơ kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và phanh chống bó cứng. Trong suốt vòng đời 4 năm của mình kể từ năm 1998, Rolls-Royce đã xuất xưởng khoảng 1,570 chiếc Silver Seraph. Việc sản xuất Seraph được đảm nhiệm bởi Volkswagen. Sau khi dây chuyền sản xuất của Silver Seraph kết thúc, Volkswagen đã thực hiện việc chuyển giao lại cho BMW. Chính vì thế mà những chiếc Rolls-Royce Silver Seraph hiếm hơn đáng kể so với “người anh em song sinh” của mình Bentley Arnage. Sự xuất hiện của những chiếc Silver Seraph tại thị trường Việt Nam dần tạo cơ hội cho những người đam mê Rolls-Royce có cơ hội sở hữu những mẫu xe hàng độc, khác biệt so với những dòng xe phổ biến như Ghost hay Phantom. Mức giá xe Rolls-Royce Silver Seraph tại thị trường Việt Nam vào năm 2021 khoảng hơn 7 tỷ đồng, tuy nhiên để sở hữu nó cũng không phải một việc dễ dàng, hơn nữa số lượng những chiếc Rolls-Royce Silver Seraph còn sót lại trên thị trường không còn nhiều. Rolls-Royce Silver Seraph phù hợp cho những người chơi xe thích sư khác biệt hoặc những nhà sưu tập có nhiều mẫu xe khác nhau và sử dụng Silver Seraph như một chiếc xe để đi dạo quanh phố phường cũng như một mẫu xe sưu tập, trưng bày. Video: Chi tiết Rolls-Royce Silver Spirit Mark I 1982 tại Việt Nam.

