"Soi" đại lý xe siêu sang Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Sài Gòn

Showroom mới do Tập đoàn S&S điều hành, tọa lạc tại vị trí trung tâm sầm uất và trọng điểm tại Quận 1, TP HCM. Đây là showroom mới nhất ở khu vực Đông Nam Á sở hữu giao diện được lấy cảm hứng từ nhận diện mới của thương hiệu. Rolls-Royce Motor Cars TP HCM chính thức khai trương showroom đầu tiên, kể từ khi trở thành đại lý được ủy quyền chính thức tại Việt Nam. Rolls-Royce Motor Cars, thương hiệu xe sang và giàu lịch sử bậc nhất của thế giới, đã có mặt tại trung tâm Quận 1, TP HCM sầm uất với sự ra mắt của Boutique Showroom mới nhất, mang chủ đề phong cách sống đương đại đầy tính nghệ thuật. Để chào mừng sự kiện này, những phiên bản xe siêu sang Rolls-Royce mới nhất cũng lần đầu tiên được trưng bày tại showroom – Phantom - biểu tượng đỉnh cao của thương hiệu và New Ghost thế hệ mới bốn cửa, sở hữu thiết kế tối giản và đề cao sự tinh tế. Với sự ra mắt của Boutique Showroom, hiện tọa lạc tại vị trí sang trọng ở trung tâm Quận 1, các chủ sở hữu Rolls-Royce tại Việt Nam đã có một ngôi nhà mới đã nằm ngay giữa lòng TP HCM. Đội ngũ của Rolls-Royce Motor Cars TP HCM mong muốn nâng tầm những trải nghiệm dịch vụ Bespoke cho khách hàng tại Việt Nam với thông điệp “giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của mỗi người”. Khách hàng có thể thỏa sức sáng tạo những tác phẩm của riêng mình, bằng trí tưởng tượng không giới hạn của mỗi cá nhân, bên cạnh 44,000 màu ngoại thất có sẵn từ thương hiệu. Một cơ sở dịch vụ mới tại TP HCM dự kiến ra mắt vào năm 2022, bên cạnh cơ sở dịch vụ đang hoạt động tại Hà Nội do Tập đoàn S&S điều hành. Video: Giới thiệu loạt xe Rolls-Royce mới cho thị trường Đông Nam Á.

