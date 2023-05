Rolls-Royce Phantom VII độ limousine “dài ngoằng” của tỷ phú Dubai

Theo đó, Rolls-Royce Phantom Mansory Conquistador siêu sang này sở hữu gói nâng cấp ngoại thất thân rộng của hãng độ danh tiếng đến từ Đức, dành cho dòng sedan siêu sang Phantom VII. Những chiếc Rolls-Royce Phantom độ limousine luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ giới thượng lưu và người yêu thích xe. Chúng được các chuyên gia ví như những biệt thự di động với đầy đủ sự tiện nghi và sang trọng. Bên cạnh đó xe còn có khả năng tăng tốc tốt và sở hữu tính năng an toàn cao. Chiếc xe trong bài thuộc sở hữu của một tỷ phú ở Dubai. Bên cạnh việc nâng cấp Rolls-Royce Phantom VII lên thành một chiếc limousine, chủ nhân của chiếc xe này còn thay đổi nhiều chi tiết ở ngoại thất nhằm tạo “bộ nhận diện” riêng. Cụ thể, khu vực đầu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VII này đã được nâng cấp gói Conquistador của Mansory với ốp vòm bánh xe được mở rộng hơn và cản trước được làm hồm hố hơn. Tiếp đến là cụm đèn pha được lấy cảm hứng từ mẫu Phantom Drophead Coupe. Còn lại, xe vẫn dùng lưới tản nhiệt Pantheon và biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ chrome sáng bóng.Rolls-Royce Phantom VII độ limosusine được trang bị bộ mâm 7 chấu kích thước 21 inch liền khối. Tương tự đầu xe, khu vực đuôi cũng được nâng cấp với phần ốp thân rộng. Cản sau nổi bật với các họa tiết ốp chrome và ống xả đặc trưng của chiếc Phantom Mansory Conquistador. Bên trong cabin, xe cung cấp chỗ ngồi cho 4 người với rất nhiều trang bị, tiện ích hiện đại đi kèm. Hệ thống ghế ngồi bọc da màu trắng, Starlight Headliner (trần xe mô phỏng bầu trời sao) màu xám nhạt và một số điểm nhấn bằng gỗ khắp cabin. Với một chiếc xe sang trọng như thế này, sự riêng tư là điều mà hãng đặc biệt chú trọng, do đó rèm cửa sổ, rèm cửa điều khiển bằng nút bấm và một tấm kính ngăn cách giữa cabin và người lái là những trang bị không thể thiếu. Chưa có thông tin chi tiết chính thức về thông số kỹ thuật, nhưng Rolls-Royce Phantom VII siêu sang này được trang bị động cơ V12 dung tích 6.75L, công suất 460 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số 6 hoặc 8 cấp của ZF. Video: Rolls-Royce Phantom VII độ limousine “dài ngoằng” siêu độc.

