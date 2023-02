Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất thế giới giảm 8,6 tỷ tại VN

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch FLC bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam. Gần 1 năm sau, các tin tức xoay quanh vụ việc cựu Chủ tịch FLC vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng - đặc biệt là bộ đôi xe siêu sang Rolls-Royce Phantom hàng độc nhất nhì thế giới. Việc 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce "hàng thửa" của bị can này được ngân hàng BIDV và ngân hàng OCB mang ra đấu giá .Ở diễn biến mới nhất về Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng, chiếc xe siêu sang này đã trải qua 5 lần đấu giá trong gần 1 năm qua nhưng kết quả chỉ có chung "bất thành". Trong đó, thông tin riêng của chúng tôi cho biết, buổi đấu giá lần thứ 5 của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire diễn ra vào ngày 17 tháng 2 vừa qua vẫn bất thành do không có cá nhân hay tổ chức nào chịu cọc số tiền 3,88 tỷ đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm của xe. Như vậy, dù Rolls-Royce Phantom Sacred Fire giảm giá đến 8,62 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho ông Trịnh Văn Quyết vẫn không thể tìm thấy người tham dự ở lần đấu giá mới nhất này. Hiện chưa rõ là phía ngân hàng OCB có tổ chức đấu giá lần thứ 6 cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này hay không và nếu có, mức giảm sẽ ra sao. Trước đó, giá khởi điểm cho lần đấu giá thứ 5 là 19,4 tỷ đồng, đã giảm 1 tỷ đồng so với lần đấu giá bất thành gần nhất. Video: Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất thế giới tại Việt Nam.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch FLC bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam. Gần 1 năm sau, các tin tức xoay quanh vụ việc cựu Chủ tịch FLC vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng - đặc biệt là bộ đôi xe siêu sang Rolls-Royce Phantom hàng độc nhất nhì thế giới. Việc 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce "hàng thửa" của bị can này được ngân hàng BIDV và ngân hàng OCB mang ra đấu giá . Ở diễn biến mới nhất về Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng, chiếc xe siêu sang này đã trải qua 5 lần đấu giá trong gần 1 năm qua nhưng kết quả chỉ có chung "bất thành". Trong đó, thông tin riêng của chúng tôi cho biết, buổi đấu giá lần thứ 5 của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire diễn ra vào ngày 17 tháng 2 vừa qua vẫn bất thành do không có cá nhân hay tổ chức nào chịu cọc số tiền 3,88 tỷ đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm của xe. Như vậy, dù Rolls-Royce Phantom Sacred Fire giảm giá đến 8,62 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho ông Trịnh Văn Quyết vẫn không thể tìm thấy người tham dự ở lần đấu giá mới nhất này. Hiện chưa rõ là phía ngân hàng OCB có tổ chức đấu giá lần thứ 6 cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này hay không và nếu có, mức giảm sẽ ra sao. Trước đó, giá khởi điểm cho lần đấu giá thứ 5 là 19,4 tỷ đồng, đã giảm 1 tỷ đồng so với lần đấu giá bất thành gần nhất. Video: Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất thế giới tại Việt Nam.