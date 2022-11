Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết lại đấu giá bất thành

Sáng ngày 15/11/2022, buổi đấu giá Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất thế giới (Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng) mang biển số 30E-133.88 đã không thể diễn ra với lý do không có cá nhân, hay đại diện công ty nào nộp tiền cọc 5,6 tỷ đồng cho công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam đúng thời hạn để diễn ra. Rolls-Royce Phantom Sacred Fire của ông Trịnh Văn Quyết lại đấu giá bất thành do không có đại gia nào chịu chi 5,6 tỷ đặt cọc.



Như vậy, buổi đấu giá xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất thế giới được làm ra dành riêng cho ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC đã thất bại lần thứ 1, quyền quyết định việc có mang chiếc xe này ra đấu giá lần 2 hay không vẫn thuộc quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Trước đó, 2 tài sản khác gắn liền với ông Trịnh Văn Quyết và tập đoàn FLC là chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Golden và du thuyền FLC Albatross cũng bất thành trong lần đấu giá đầu tiên, riêng chiếc Ghost đã đấu giá lần thứ 2, được giảm 300 triệu đồng so với giá khởi điểm 10 tỷ đồng của lần đầu tiên cũng không có ai để mắt đến. Với giá này, giới chơi xe đánh giá không quá cao nhưng "dớp" chủ nhân bị bắt tạm giam khiến không ít người e ngại sở hữu. Rolls-Royce Phantom Sacred Fire nằm trong bộ sưu tập xe Dong Son với 6 phiên bản nhưng chỉ mỗi Lửa thiêng ra lò, tìm thấy người đặt mua.

Được biết, giá xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất thế giới của ông Trịnh Văn Quyết trong buổi đấu giá đầu tiên bất thành có giá khởi điểm chỉ từ 28 tỷ đồng, người muốn tham gia đấu giá phải cọc 5,6 tỷ đồng, tương đương một chiếc xe sang Mercedes-Benz S450L Luxury 2022.

Với giá này, giới chơi xe đánh giá không quá cao nhưng "dớp" chủ nhân bị bắt tạm giam khiến không ít người e ngại sở hữu. Rolls-Royce Phantom Sacred Fire nằm trong bộ sưu tập xe Dong Son với 6 phiên bản nhưng chỉ mỗi Lửa thiêng ra lò, tìm thấy người đặt mua.

