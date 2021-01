Rolls-Royce Phantom của ông Donald Trump khoảng 300.000 USD

Một chiếc Rolls-Royce Phantom đời 2010 từng thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump đã được niêm yết trên sàn đấu giá Mecum Auctions. Đây được xem là một trong những mẫu xe có giá trị cao trong bộ sưu tập xe của Tổng thống Donald Trump. Có thể thấy ngoại thất chiếc xe Rolls-Royce của Tổng thống Trump được giữ nguyên bản hoàn toàn. Phần vỏ bên ngoài được phủ lớp sơn màu đen ánh tím tương tự nhiều chiếc Phantom khác, mâm xe là loại 7 chấu với kích thước 21 inch. Chiếc Rolls-Royce Phantom này đã di chuyển được 91.249 km, giá xe Rolls-Royce Phantom 2010 này ước tính của mẫu xe này là 300.000-400.000 USD. Hầu hết Phantom đời 2009-2011 thường chỉ có giá bán khoảng 150.000 USD. Nội thất được trang bị gói Theater Package và trần sao Starlight Headliner. Xe cũng có sẵn rèm chỉnh điện ngăn cách 2 hàng ghế, tăng thêm sự riêng tư cho người ngồi sau. Để làm tăng giá trị của chiếc Rolls-Royce Phantom này, Tổng thống Donald Trump đã ký vào một trang trong sách hướng dẫn sử dụng xe, cùng với đó là dòng chữ "I loved this car - It is great. All the best". Sức mạnh của xe đến từ động cơ V12, dung tích 6.75L. Khối động cơ này sản sinh công suất 454 mã lực tại 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại 3.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm là hệ dẫn động cầu sau.

