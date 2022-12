Rolls-Royce Ghost 2022 - “bóng ma Anh Quốc” gần 40 tỷ tại Hà Nội

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Ghost 2022 mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ có thể kể đến như Bentley Flying Spur hay Mercedes-Maybach. Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Ghost EWB thuộc thế hệ mới nhất 2022 đã được đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán lại với mức giá 39 tỷ 999 triệu đồng và mới chỉ lăn bánh 6.000 km. Đây cũng là chiếc Rolls-Royce Ghost 2022 đầu tiên được đưa về nước và cũng là chiếc đầu tiên xuất hiện trên sàn xe cũ. Rolls-Royce Ghost phiên bản trục cơ sở đang được phân phối chính hãng với giá từ 33 tỷ đồng. Rolls-Royce Ghost thế hệ mới tuân theo triết lý “Post Opulence” của thương hiệu, vừa tối giản mà vẫn mang nét đặc trưng của Rolls-Royce. Phần ngoại thất được thiết kế với các đường nét mềm mại hơn, phần cản trước được xây dựng có nét tương đồng với người đàn anh Phantom VIII của mình và đặc biệt hơn. Xe được trang bị lớp sơn hai tông màu xám/đen tạo nên sự sang trọng. Cụm lưới tản nhiệt vẫn giữ nguyên với ý tưởng từ đền thờ Pantheon được mạ chrome bóng nhưng thiết kế tối giản hơn, loại bỏ mép Chrome ở phần trên. Logo Spirit of Ecstasy đã được đặt xuyên qua phần nắp capo của chiếc xe. Cặp đèn pha sử dụng công nghệ Laser hiện đại bậc nhất hiện nay với hiệu năng chiếu sáng vượt trội. Ghost 2022 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.716 x 2.148 x 1.979 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 3.465 mm. Nền tảng khung gầm cho Ghost mới là nền tảng Architecture of Luxury của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc cũng được sử dụng cho mẫu SUV Cullinan và đàn anh Phantom. Thân xe được vẽ một đường Coachline tạo điểm nhấn cho chiếc Ghost này. Mâm xe trang bị trên Ghost 2022 là loại đa chấu kích thước 21 inch mạ chrome bắt mắt. Đuôi xe cũng được thiết kế lại khá nhiều với cụm đèn hậu LED mới, ốp viền kim loại mạ chrome, ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. Khoang nội thất của Ghost 2021 là một bước tiến mới khi đã loại bỏ phần nào sự vuông vức, cổ điển trong thiết kế của phiên bản tiền nhiệm để có một thiết kế tiên phong và tối giản hơn Phantom và Cullinan. Khu vực bảng điều khiển vẫn được chia làm hai mảng, tuy nhiên phần trên của bảng điều khiển đã được thiết kế phẳng một cách liền mạch với các chi tiết như đồng hồ, màn hình giải trí hay cả bảng trang trí bên khu vực ghế hành khách. Vô lăng vẫn là dạng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm giống với hai dòng xe Cullinan và Phantom, ẩn sâu bên trong là bảng đồng hồ đo kỹ thuật số với 3 đồng hồ báo hiệu vòng tua, tốc độ cùng lượng nhiên liệu còn lại. Xe được trang bị ghế ngồi màu da bò, các đường chỉ màu trắng kết hợp cùng các chi tiết gỗ tự nhiên. Ghế ngồi phía trước được thiết kế lại êm ái và thoải mái, có thể điều chỉnh điện đa hướng và nhớ vị trí. Xe có cấu hình 4 ghế ngồi, không gian dành cho ông chủ phía sau với 2 chỗ ngồi tách biệt nhau bởi cụm điều khiển cùng các tiện nghi cao cấp khác. Ghế chỉnh điện có đệm bắp đùi hai lớp. Mỗi hành khách phía sau có 1 bàn làm việc bề mặt ốp gỗ, màn hình giải trí, hệ thống âm thanh cao cấp Bespoke Audio 18 loa công suất 1.300 watt. Giữa hai ghế ngồi được trang bị một tủ lạnh giúp ông chủ có thể giữ lạnh cho chai rượu của mình. Cụm điều khiển giữa 2 ghế sau bao gồm cả ngăn đựng nước và ly đều có logo Rolls-Royce. Màn hình trung tâm kích thước lớn hiển thị camera 360 độ cực kì sắc nét. Ngoài ra xe còn có một số trang bị an toàn khác như màn hình HUD, hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và chuyển làn, … Đặc biệt, chiếc Ghost này còn được trang bị một chi tiết cực kì độc đáo đó là tấm huy hiệu được chiếu sáng với tâm điểm là chữ Ghost cùng 850 bóng LED nhỏ li ti xung quanh tạo thành trời sao thu nhỏ xuất hiện trên taplo của xe. Trần xe trang trí bầu trời sao Starlight Headliner hoàn toàn mới. Rolls-Royce Ghost thế hệ mới vẫn được trang bị động cơ V12, dung tích 6,8 lít giúp sản sinh công suất lên tới 563 mã lực, mô-men xoắn lên tới 850 Nm. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây. Chiếc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 19,6 lít/100km đối với đường đô thị, 12,38 lít/100km khi vận hành trên đường cao tốc và 16,8 lít/100km kết hợp trong các bài thử nghiệm của EPA. VIdeo: Chi tiết Rolls Royce Ghost Extended 2022 mới.

