Rolls-Royce Ghost dát vàng giảm gần 1 tỷ đồng vẫn "ế chổng vó"

Sau buổi đấu giá bất thành lần thứ 3 của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost dắt vàng của từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết, công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp, đơn vị thay mặt chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đã tổ chức buổi đấu giá thứ 4 với mức giá khởi điểm chỉ từ 9,12 tỷ đồng, người muốn tham gia đấu giá sẽ phải cọc 1,8 tỷ đồng đến 16 giờ 00 phút ngày 24/11/2022.

Tuy nhiên, vào tối qua theo một số nguồn tin, công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp cho biết không có cá nhân hay tổ chức nào đã cọc 1,8 tỷ đồng nên buổi đấu giá lần thứ 4 của Rolls-Royce Ghost từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết sẽ không thể diễn ra vào chiều nay như lịch dự kiến. Lý do lớn nhất cho việc này là giá khởi điểm do chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đưa ra dành cho xe Rolls-Royce Ghost này quá cao.

Nhiều khả năng chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn sẽ tiếp tục tổ chức buổi đấu giá lần thứ 5 cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mang biển số 30F-187.88, đang là tài sản thế chấp của Công ty CP đầu tư du thuyền và Sân Golf FLC Biscom (nay là Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes).

Như vậy, sau 4 lần tổ chức đấu giá với mức giảm gần 873 triệu đồng, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost với ngoại thất và bên trong khoang lái có nhiều chi tiết mạ vàng vẫn chưa tìm thấy ai có nhu cầu tham gia đấu giá. Lý do lớn nhất cho việc này là giá khởi điểm do chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đưa ra dành cho xe Rolls-Royce Ghost này quá cao. Theo khảo sát trên thị trường hiện nay, các xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đời 2011 tương tự đang được rao bán từ 6,2 tỷ đến 8,2 tỷ đồng.

Theo khảo sát trên thị trường hiện nay, các xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đời 2011 tương tự như xe đang được chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đấu giá nhiều lần chưa tìm thấy chủ nhân đang được rao bán từ 6,2 tỷ đến 8,2 tỷ đồng.

Hiếm lắm mới có xe được rao gần 9 tỷ đồng. Ngoài chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost này ra, chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn còn đang tổ chức đấu giá du thuyền FLC Albatross cũng từng phục vụ ông Quyết và tập đoàn FLC nhưng 2 lần đấu giá đều thất bại. Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết cũng đang được ngân hàng OCB chuẩn bị mang ra đấu giá lần thứ 2.





Bên cạnh đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng chỉ có đúng 1 xe trên thế giới của ông Trịnh Văn Quyết cũng đang được ngân hàng OCB chuẩn bị mang ra đấu giá lần thứ 2 vào ngày 6/12 với mức giảm giá dự kiến 2,8 tỷ đồng, chỉ từ 25,2 tỷ đồng.

Sau buổi đấu giá bất thành lần thứ 3 của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost dắt vàng của từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết, công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp, đơn vị thay mặt chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đã tổ chức buổi đấu giá thứ 4 với mức giá khởi điểm chỉ từ 9,12 tỷ đồng, người muốn tham gia đấu giá sẽ phải cọc 1,8 tỷ đồng đến 16 giờ 00 phút ngày 24/11/2022.

Tuy nhiên, vào tối qua theo một số nguồn tin, công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp cho biết không có cá nhân hay tổ chức nào đã cọc 1,8 tỷ đồng nên buổi đấu giá lần thứ 4 của Rolls-Royce Ghost từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết sẽ không thể diễn ra vào chiều nay như lịch dự kiến. Lý do lớn nhất cho việc này là giá khởi điểm do chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đưa ra dành cho xe Rolls-Royce Ghost này quá cao.

Nhiều khả năng chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn sẽ tiếp tục tổ chức buổi đấu giá lần thứ 5 cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mang biển số 30F-187.88, đang là tài sản thế chấp của Công ty CP đầu tư du thuyền và Sân Golf FLC Biscom (nay là Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes).

Như vậy, sau 4 lần tổ chức đấu giá với mức giảm gần 873 triệu đồng, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost với ngoại thất và bên trong khoang lái có nhiều chi tiết mạ vàng vẫn chưa tìm thấy ai có nhu cầu tham gia đấu giá. Lý do lớn nhất cho việc này là giá khởi điểm do chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đưa ra dành cho xe Rolls-Royce Ghost này quá cao. Theo khảo sát trên thị trường hiện nay, các xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đời 2011 tương tự đang được rao bán từ 6,2 tỷ đến 8,2 tỷ đồng.

Theo khảo sát trên thị trường hiện nay, các xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đời 2011 tương tự như xe đang được chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đấu giá nhiều lần chưa tìm thấy chủ nhân đang được rao bán từ 6,2 tỷ đến 8,2 tỷ đồng.

Hiếm lắm mới có xe được rao gần 9 tỷ đồng. Ngoài chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost này ra, chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn còn đang tổ chức đấu giá du thuyền FLC Albatross cũng từng phục vụ ông Quyết và tập đoàn FLC nhưng 2 lần đấu giá đều thất bại. Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết cũng đang được ngân hàng OCB chuẩn bị mang ra đấu giá lần thứ 2.





Bên cạnh đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng chỉ có đúng 1 xe trên thế giới của ông Trịnh Văn Quyết cũng đang được ngân hàng OCB chuẩn bị mang ra đấu giá lần thứ 2 vào ngày 6/12 với mức giảm giá dự kiến 2,8 tỷ đồng, chỉ từ 25,2 tỷ đồng.