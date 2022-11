Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết rớt giá còn 9,1 tỷ

Theo thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp, buổi đấu giá lần thứ 3 của chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng mang biển số 30F-187.88 dự kiến diễn ra vào 14h ngày 17/11 đã tiếp tục thất bại. Nguyên nhân của sự việc này vẫn không khác các lần trước Mặc dù đã được hạ giá khởi điểm xuống 591 triệu đồng so với lần đầu nhưng chiếc Rolls-Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC vẫn không tìm được chủ nhân. Theo đó, phía chi nhánh ngân hàng BIDV Quy Nhơn đã nhanh chóng đưa ra thông báo sẽ tiếp tục tổ chức buổi đấu giá chiếc xe này lần thứ 4. Lần này, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp cho biết, giá khởi điểm Rolls-Royce Ghost mạ vàng siêu sang độc nhất Việt Nam này sẽ chỉ còn hơn 9,129 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, mức giá khởi điểm lần thứ 4 của chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng này đã giảm gần 1 tỷ đồng so với giá ban đầu là 10 tỷ đồng. Người muốn tham gia buổi đấu giá chiếc xe siêu sang này phải đóng số tiền cọc là 1,825 tỷ đồng, tương ứng với 20% giá đấu khởi điểm từ 8h30 ngày 22/11/2022 đến 16h ngày 24/11/2022. Thời gian diễn ra buổi đấu giá lần 4 sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 25/11/2022. Hiện chiếc xe siêu sang vẫn đang được trưng bày tại 1 showroom tại Hà Nội để chờ khách xem theo thông báo của đơn vị bán đấu giá. Chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng độc nhất Việt Nam là tài sản từng thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết, trước khi bị ngân hàng BIDV tịch thu hồi đầu tháng 9/2022 để xử lý nợ. Đây chỉ là một trong rất nhiều tài sản liên quan đến vị cựu chủ tịch FLC bị các ngân hàng rao bán để thu hồi khoản vay sau khi ông Quyết bị công an bắt giữ vì tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Video: Đấu giá xe Roll-Royce dát vàng của ông Trịnh Văn Quyết.

