Rolls-Royce Cullinan siêu sang bọc thép, chống đạn cho đại gia

Cho dù Cullinan có thể đem đến cho khách hàng những trải nghiệm xa hoa bậc nhất nhưng đối với một bộ phận những vị khách đặc biệt vẫn mong muốn một mẫu xe cao cấp hơn nữa. Sớm hiểu được nhu cầu của bộ phận khách hàng này, thương hiệu nâng cấp xe Klassen đã sớm ra mắt các dự án giúp gia cố Rolls-Royce Cullinan chống đạn theo yêu cầu với những trang bị như tính năng chống đạn, các nâng cấp về nội thất… Klassen mới đây đã cho ra lò chiếc Rolls-Royce Cullinan bọc thép mới được nâng cấp với loạt chi tiết đặc biệt. Đáng chú ý, chiếc Cullinan đã được Klassen kéo dài chiều dài tổng thể của xe ra thêm 350 mm với phần chiều dài được thêm ở khu vực cột B. Với nâng cấp này, chiếc Cullinan có vẻ ngoài trông rất khác biệt cũng như sẽ có không gian khoang nội thất rộng rãi hơn cho những vị chủ xe VIP có thêm không gian để làm việc, giải trí cũng như là nghỉ ngơi. Song song với việc kéo dài chiều dài tổng thể của xe, Klassen đồng thời đã trang bị bọc thép cùng nhiều giải pháp an ninh cao cấp cho chiếc Cullinan để đem tới sự an toàn và thoải mái một cách tối đa cho người ngồi trên xe. Có thể nói, Rolls-Royce Cullinan Klassen là chiếc SUV sang trọng và an toàn bậc nhất thế giới khi cung cấp cả hai yếu tố về sang trọng cũng như tính an toàn cực cao. Klassen nâng cấp cho Cullinan các tính năng bảo vệ 360 độ cho chiếc Cullinan nhằm đảm bảo an toàn cho chủ xe kể cả khi xe đi vào khu vực nguy hiểm. Thân vỏ của Cullinan được bọc thép với công nghệ mới nhất cùng sự sáng tạo ứng dụng các vật liệu đạn đạo siêu nhẹ để đem tới sự bảo vệ người trong xe một cách tối ưu khỏi các cuộc xả súng. Xe được gia cố hết các phần khung cửa cũng như các cửa ra vào của xe cũng đã được gia cố chắc chắn. Phần khung của xe đã được gia cố để có thể đảm bảo an toàn một cách tối ưu nhằm biến khu vực khung xe khoang nội thất của xe trở thành một pháo đài kiên cố khó có thể xâm nhập. Các cửa kính quanh xe cũng đã được thay thế thành kính dày đạt tiêu chuẩn chống đạn CEN 1063 VR6 chống lại được đạn súng trường AK47. Trần xe và sàn xe cũng được bọc thép để có thể tránh được cùng lúc hai quả lựu đạn DM51 phát nổ cùng lúc. Khung bảo vệ khoang nội thất xe được kéo dài đến hết khoang hành lý phía sau của xe. Ở phía sau khoang hành lý có một lớp vách ngăn vững chắc giúp bảo vệ chủ sở hữu khỏi những cuộc tấn công nguy hiểm. Trong trường hợp gặp sự cố nặng, người trong xe có thể thoát ra ngoài thông qua các cửa kính hông xe hoặc tấm kính trên vách bảo vệ phía sau khoang hành lý. Đi kèm với những tính năng bảo vệ hàng đầu chính là khoang nội thất được Klassen bày trí lại để đem tới trải nghiệm xa hoa bậc nhất cho chủ sở hữu xe. Cullinan được trang bị thêm phần vách ngăn hai hàng ghế ở khu vực cột B được kéo dài. Vách ngăn này có kính ngăn ở phía trên có thể kéo xuống nếu người ngồi sau muốn trò chuyện với người lái xe. Chi tiết bàn làm việc và màn hình giải trí đã được Klassen tích hợp vào tấm vách và có thể thu gọn lại một cách dễ dàng. Klassen cũng đồng thời trang bị cho hàng ghế sau của chiếc Cullinan một màn hình cực lớn nhằm phục vụ mục đích làm việc hoặc giải trí cho những VIP ngồi sau. Thay cho cấu hình bốn ghế hoặc năm ghế ở trên Cullinan thông thường, Klassen đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống ghế sau nguyên bản của Cullinan và thay bằng ghế ngồi có thiết kế dạng sofa cực kỳ thoải mái cho người ngồi. Phần ghế này còn được trang bị đệm bắp chân cũng như lưng ghế có thể ngả được 180 độ, biến hàng ghế sau trở thành giường ngủ cực kỳ thoải mái cho chủ xe có thể nghỉ ngơi như ở nhà trong những chuyến đi dài. Ngoài ra, Klassen hoàn toàn có thể tùy chỉnh khoang nội thất theo yêu cầu cũng như sở thích của khách hàng. Chiếc Cullinan này được thiết kế với khoang nội thất phối màu đỏ đen sang trọng. Hiện tại, Klassen vẫn chưa công bố giá xe Rolls-Royce Cullinan chống đạn này, nhưng chắc chắn giá bán sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với giá gốc của Cullinan bởi lẽ thương hiệu đã phải can thiệp rất sâu vào việc sửa đổi, mở rộng và gia cố phần khung xe cũng như nâng cấp toàn bộ các chi tiết với tiêu chí vừa đảm bảo an toàn và vừa phải duy trì được tính sang trọng. Video: Chi tiết Rolls-Royce Cullinan Black Badge bản đặc biệt.

