Khắc Việt "xách" Rolls-Royce Cullinan hơn 41 tỷ đồng quay MV mới

Xuất hiện trong MV từ phân cảnh 1 phút 42, chiếc SUV Anh quốc đắt tiền nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kích thước đồ sộ và màu sơn trắng sang trọng. Đây là mẫu xe SUV Rolls-Royce Cullinan siêu sang, có chiều dài × rộng × cao lần lượt là 5.341 × 2.164 × 1.835 mm cùng chiều dài cơ cở 3.295 mm. Nhờ đó, xe dễ tạo nổi bật không chỉ trong MV mà còn cả ngoài đời thực. Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan cùng Khắc Việt trong MV ‘Hiện đại’ được giới yêu xe dễ dàng nhận ra đây là chiếc đầu tiên về Việt Nam hồi tháng 5/2019 – 1 năm sau khi mẫu xe này ra mắt công chúng. Xe được nhập khẩu bởi một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân tại Hà Nội và nhanh chóng có biển số lăn bánh 1 tháng ngay sau đó. Xe có nước sơn nguyên bản màu trắng ngọc trai tinh tế, nắp capo màu sơn bạc tạo nên điểm khác biệt so với nhiều chiếc Cullinan màu trắng khác đang lăn bánh tại Việt Nam. Bộ mâm nguyên bản cũng được chủ nhân của xe nâng cấp bằng bộ mâm 22 inch trên phiên bản Black Badge. Ngoại thất của siêu SUV Rolls-Royce Cullinan là dáng vẻ bề thế khác biệt những dòng xe khác đang có mặt ở Việt Nam. Phần đầu xe vẫn là hệ thống lưới tản nhiệt mạ crom không khác nhiều so với “người anh em” Phantom, khu vực này cũng được tích hợp camera quan sát phía trước, biểu tượng Spirit of Ecstasy được chế tác thủ công cũng xuất hiện như thường lệ và có thể hạ xuống. Đèn pha của Rolls-Royce Cullinan vẫn mang phong cách thiết kế hình chữ nhật quen thuộc với hệ thống bóng LED. Xe sở hữu đường kẻ coachline màu vàng vẫn xuất hiện bên phần thân quen thuộc, gương chiếu hậu đồng màu ngoại thất và có logo Rolls-Royce ở gần bánh xe. Đuôi xe Rolls-Royce Cullinan cũng được trang bị cụm đèn hậu LED thiết kế tương đối đơn giản, cốp mở điện kiểu vỏ sò kết hợp cùng nhiều đường mạ crom giúp xe sang trọng hơn. Cản sau của siêu SUV này sở hữu ống xả đôi 2 bên mạ crom cân đối. Bên trong nội thất của xe xa xỉ không kém đàn anh Phantom, ghế lái có tính năng sưởi và thông khí để đảm bảo cảm giác thoải mái nhất cho người lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới nhất và vô lăng bọc da/ốp gỗ hàng hiệu. Xe được trang bị vô lăng dày dặn và nhỏ hơn. Trong khi đó, trên mặt táp-lô lần đầu tiên xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm dành cho hệ thống thông tin giải trí... Khoang nội thất “xịn sò” với taplo ốp gỗ veneer và nhiều chi tiết bọc da cao cấp, một số chi tiết mạ chrome tăng vẻ sang trọng cho chiếc xe. Hàng ghế sau được trang bị màn hình cỡ lớn cùng bàn làm việc ốp gỗ. Đáng chú ý, da của những con bò được nuôi ở vùng lạnh để tránh những vết côn trùng đốt mang đến sự hoàn mỹ cho ghế ngồi Cullinan. Rolls-Royce Cullinan sở hữu "trái tim'' là khối động cơ V12 - 6.75L tăng áp kép kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cho công suất cực đại 571 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn. Cullinan cũng là mẫu xe đầu tiên được Roll-Royce trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giảm xóc treo khí nén thông minh. Mặc dù sở hữu thân xác khổng lồ nhưng mẫu SUV này vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Cullinan nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam sau khi mới xuất hiện có mức đề xuất từ khoảng 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc Rolls-Royce Cullinan đầu tiên về Việt Nam mang biển số NG (Ngoại Giao) xuất hiện trong MV MV ca nhạc mới của ca sĩ Khắc Việt hiện thuộc diện xe miễn thuế hoặc thuế thấp hơn do Đại sứ quán của một quốc gia khác đặt tại Việt Nam đưa về. Chính vì vậy, chiếc xe chỉ có giá trị không quá đắt so với mức chính hãng đề ra. Video: MV ca nhạc mới của Khắc Việt xuất hiện Rolls-Royce Cullinan.

Xuất hiện trong MV từ phân cảnh 1 phút 42, chiếc SUV Anh quốc đắt tiền nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kích thước đồ sộ và màu sơn trắng sang trọng. Đây là mẫu xe SUV Rolls-Royce Cullinan siêu sang, có chiều dài × rộng × cao lần lượt là 5.341 × 2.164 × 1.835 mm cùng chiều dài cơ cở 3.295 mm. Nhờ đó, xe dễ tạo nổi bật không chỉ trong MV mà còn cả ngoài đời thực. Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan cùng Khắc Việt trong MV ‘Hiện đại’ được giới yêu xe dễ dàng nhận ra đây là chiếc đầu tiên về Việt Nam hồi tháng 5/2019 – 1 năm sau khi mẫu xe này ra mắt công chúng. Xe được nhập khẩu bởi một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân tại Hà Nội và nhanh chóng có biển số lăn bánh 1 tháng ngay sau đó. Xe có nước sơn nguyên bản màu trắng ngọc trai tinh tế, nắp capo màu sơn bạc tạo nên điểm khác biệt so với nhiều chiếc Cullinan màu trắng khác đang lăn bánh tại Việt Nam. Bộ mâm nguyên bản cũng được chủ nhân của xe nâng cấp bằng bộ mâm 22 inch trên phiên bản Black Badge. Ngoại thất của siêu SUV Rolls-Royce Cullinan là dáng vẻ bề thế khác biệt những dòng xe khác đang có mặt ở Việt Nam. Phần đầu xe vẫn là hệ thống lưới tản nhiệt mạ crom không khác nhiều so với “người anh em” Phantom, khu vực này cũng được tích hợp camera quan sát phía trước, biểu tượng Spirit of Ecstasy được chế tác thủ công cũng xuất hiện như thường lệ và có thể hạ xuống. Đèn pha của Rolls-Royce Cullinan vẫn mang phong cách thiết kế hình chữ nhật quen thuộc với hệ thống bóng LED. Xe sở hữu đường kẻ coachline màu vàng vẫn xuất hiện bên phần thân quen thuộc, gương chiếu hậu đồng màu ngoại thất và có logo Rolls-Royce ở gần bánh xe. Đuôi xe Rolls-Royce Cullinan cũng được trang bị cụm đèn hậu LED thiết kế tương đối đơn giản, cốp mở điện kiểu vỏ sò kết hợp cùng nhiều đường mạ crom giúp xe sang trọng hơn. Cản sau của siêu SUV này sở hữu ống xả đôi 2 bên mạ crom cân đối. Bên trong nội thất của xe xa xỉ không kém đàn anh Phantom, ghế lái có tính năng sưởi và thông khí để đảm bảo cảm giác thoải mái nhất cho người lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới nhất và vô lăng bọc da/ốp gỗ hàng hiệu. Xe được trang bị vô lăng dày dặn và nhỏ hơn. Trong khi đó, trên mặt táp-lô lần đầu tiên xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm dành cho hệ thống thông tin giải trí... Khoang nội thất “xịn sò” với taplo ốp gỗ veneer và nhiều chi tiết bọc da cao cấp, một số chi tiết mạ chrome tăng vẻ sang trọng cho chiếc xe. Hàng ghế sau được trang bị màn hình cỡ lớn cùng bàn làm việc ốp gỗ. Đáng chú ý, da của những con bò được nuôi ở vùng lạnh để tránh những vết côn trùng đốt mang đến sự hoàn mỹ cho ghế ngồi Cullinan. Rolls-Royce Cullinan sở hữu "trái tim'' là khối động cơ V12 - 6.75L tăng áp kép kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cho công suất cực đại 571 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn. Cullinan cũng là mẫu xe đầu tiên được Roll-Royce trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giảm xóc treo khí nén thông minh. Mặc dù sở hữu thân xác khổng lồ nhưng mẫu SUV này vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Cullinan nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam sau khi mới xuất hiện có mức đề xuất từ khoảng 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc Rolls-Royce Cullinan đầu tiên về Việt Nam mang biển số NG (Ngoại Giao) xuất hiện trong MV MV ca nhạc mới của ca sĩ Khắc Việt hiện thuộc diện xe miễn thuế hoặc thuế thấp hơn do Đại sứ quán của một quốc gia khác đặt tại Việt Nam đưa về. Chính vì vậy, chiếc xe chỉ có giá trị không quá đắt so với mức chính hãng đề ra. Video: MV ca nhạc mới của Khắc Việt xuất hiện Rolls-Royce Cullinan.