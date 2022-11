Rolls-Royce Cullinan Black Badge của “chị ông địa” rao bán hơn 39 tỷ

Mới đây trên các trang mua bán xe đã qua sử dụng xuất hiện thông tin rao bán một chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge đã qua sử dụng nhưng người bán cho rằng còn rất mới và rất thích hợp cho ai cần xe trải nghiệm ngay, giá rẻ hơn mua mới tận 5 đến 9 tỷ đồng. Số lượng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge tại Việt Nam không nhiều và xe mang màu đen cùng nội thất đỏ lại đếm trên đầu ngón tay, vì thế, giới mê xe đã nhanh chóng nhận ra được lý lịch của chiếc xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge đang được rao bán trên 39 tỷ đồng. Cụ thể, chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge rao bán hơn 39 tỷ đồng mang biển số 30G-688.22 cũng chính là chiếc xe đắt tiền từng được nữ đại gia 8X Thu Trang, người có biệt danh "chị ông địa" khoe mua về sử dụng vào tháng 4 đầu năm nay. Hiện chưa rõ tay chơi xe này đã bán chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge khi nào, nhưng 1 số người yêu xe xác nhận chiếc Cullinan Black Badge đã về showroom Sài Gòn hơn 4 đến 5 tháng trước và về Hà Nội đã được gần 2 tháng nhưng đến nay, mới được rao bán khá rầm rộ. Là phiên bản thêm đen của dòng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, chính vì thế mà ngoại thất của Cullinan Black Badge được sơn màu đen bóng khá bí ẩn, bên cạnh đó, các chi tiết của xe vốn được mạ crôm, đánh bóng hay bằng bạc như lưới tản nhiệt, logo "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy, viền đèn pha, viền cửa hay viền đèn hậu cùng các thanh nẹp và chụp ống xả đều được hoàn thiện màu tối. Cuối cùng, dòng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge còn sở hữu thêm tùy chọn chính là bộ mâm 5 chấu kép dạng nan hoa sơn 2 màu đối lập rất đẹp mắt. Đây là 1 trong các la-zăng thiết kế đẹp mắt nhất trên các dòng xe SUV hiện nay. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge đang được chào bán hơn 39 tỷ đồng có nội thất bọc da màu đỏ và điểm ấn tượng là rất nhiều chi tiết của khoang lái ốp carbon bóng đắt tiền. Xe cũng có logo vô cực xuất hiện bậc cửa, đồng hồ của xe hay nằm trên cao, chính giữa của bệ tỳ tay hàng ghế sau. Cuối cùng, hãng xe siêu sang Rolls-Royce còn cải thiện sức mạnh cho xe Cullinan Black Badge so với bản tiêu chuẩn. Xe vẫn được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít nhưng sản sinh công suất tối đa 592 mã lực, mạnh hơn 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm lên mức 900 Nm so với Rolls-Royce Cullinan bản tiêu chuẩn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới dành cho xe Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge, nhờ đó, xe dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Rolls-Royce Cullinan hiện là chiếc SUV hạng sang đắt nhất thế giới. Được biết, tại Việt Nam, hiện mới chỉ có vài chiếc Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge đặc biệt được nhập khẩu về đều thông qua doanh nghiệp tư nhân. Video: Xem "chị ông địa" nhận xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

