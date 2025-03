Mitsubishi Xpander HEV PLAY "uống" chỉ 5,2 lít xăng, từ 738 triệu

Theo đó, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross HEV đều sở hữu hàng loạt trang bị mới, hiện đại hơn. Cụ thể, mẫu Mitsubishi Xpander HEV Play 2025 mới sở hữu bộ bodykit thể thao, bao gồm cản trước mở rộng, ốp hông và cản sau tích hợp bộ khuếch tán màu đen. Trong khi đó, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander Cross HEV Play lại có lưới tản nhiệt được sơn cùng màu thân xe, giao diện khá giống mẫu Triton thế hệ thứ ba. Cả hai phiên bản đặc biệt này đều đi kèm mui xe, gương chiếu hậu, bộ mâm 17 inch sơn đen và cụm đèn hậu màu khói độc đáo. Xpander HEV Play có hai màu sơn ngoại thất là White Diamond (Trắng kim cương) và Graphite Grey (Xám than chì). Xpander Cross HEV Play có thêm lựa chọn màu Green Bronze (Xanh đồng). Ngoài thay đổi ở ngoại thất, nội thất và hệ truyền động của 2 dòng xe Mitsubishi vẫn giữ nguyên. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ 1.6L với mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,1 kWh. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,21 lít/100 km. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,7 giây. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Xpander HEV Play và Xpander Cross HEV Play có mức bán ra là 981.000 baht (tương đương khoảng 738 triệu đồng). Giá này cao hơn 20.000 baht (15 triệu VNĐ) so với mẫu Xpander Cross HEV tiêu chuẩn và 48.000 baht (36 triệu VNĐ) so với mẫu Xpander HEV tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, bộ đôi Xpander và Xpander HEV Play này sẽ được Mitsubishi mang tới tham dự triển lãm Bangkok International Motor Show 2025 diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng này. Video: Mitsubishi Xpander HEV tiết kiệm xăng chính thức ra mắt.

