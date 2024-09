Rolls-Royce bán tải độc nhất, dở chứng nhiều nhất Gumball 3000

Trong các siêu xe tham dự Gumball 3000 2024, chúng ta đã biết đến nhiều mẫu xe đắt tiền, đặc biệt cùng các xế độ lạ mắt,... Trong bài hôm nay, sẽ là 1 mẫu xe rất lạ, từ thiết kế, ý tưởng đến cách hành hạ người chủ xe - đó chính là Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải. Với Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải, không quá lời khi cho rằng đây là chiếc xe có phong cách độc lạ nhất sự kiện Gumball 3000 2024 nhưng ít ai biết được, nó đã hành chủ nhân ra sao khi liên tục phải nằm đường, may là chủ xe rất kiên nhẫn và hiểu quá rõ về mẫu xe này. Ngay từ hành trình xuất phát từ kho xe ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến đại lộ Lê Lợi, quận 1, TP HCM, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Silver Shadow này phải dừng bên đường vì phần nước mát làm máy sôi lên cuồn cuộn, không ít người sợ hãi. Sau đó xe cũng bò được về địa điểm tập kết, và trong hành trình đi Thái Lan, chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải lại 1 lần nữa nằm đường, không hiểu lý do là gì, nhưng chủ nhân cũng rất đam mê nên mới dở nắp capô của xe để sửa lại, khiến người lấm lem dầu nhớt. Bỏ qua những lần đột ngột chết máy hay sôi nước mát, chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải này thật sự là 1 chiếc xe rất lạ, nguyên bản dòng xe Rolls-Royce Silver Shadow là siêu sang, nhưng chủ xe đã biến tấu thêm cho nó 2 bánh xe sau, làm cặp 4 cánh mỗi bên, càng, gắp cũng độ lại cho phù hợp khi xe giờ có thêm 1 thùng hàng, để vận chuyển đồ đạc hoặc cứu trợ các xe sự cố. Phần mâm trước được gắn thêm các con ốc mạ crom, nhìn rất cá tính. "Ý tưởng này xuất phát từ một trò đùa rằng bố tôi muốn chở những chiếc Rolls-Royce của mình bằng một chiếc Rolls-Royce khác và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực.” Jordan Wojciechowski chia sẻ, nhưng dự án thứ 2, anh đã làm cho nó hoàn chỉnh hơn, trước khi bàn giao cho khách hàng. Chiều dài cơ sở tiêu chuẩn của Silver Shadow đo được là 5.170 mm, nhưng việc có thêm thùng hàng phía sau, có thể khiến chiều dài xe hơn 6 mét. Mức giá xe Rolls-Royce Silver Shadow bán là 6.557 bảng Anh trong năm đầu tiên sản xuất. Xe sử dụng động cơ V8, dung tích 6,2 lít công suất 172 mã lực (128 kW) từ năm 1965 đến năm 1969 và động cơ V8 6,75 L công suất 189 mã lực (141 kW) từ năm 1970 đến năm 1980. Video: Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đặc biệt của Brady.

Trong các siêu xe tham dự Gumball 3000 2024, chúng ta đã biết đến nhiều mẫu xe đắt tiền, đặc biệt cùng các xế độ lạ mắt,... Trong bài hôm nay, sẽ là 1 mẫu xe rất lạ, từ thiết kế, ý tưởng đến cách hành hạ người chủ xe - đó chính là Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải. Với Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải, không quá lời khi cho rằng đây là chiếc xe có phong cách độc lạ nhất sự kiện Gumball 3000 2024 nhưng ít ai biết được, nó đã hành chủ nhân ra sao khi liên tục phải nằm đường, may là chủ xe rất kiên nhẫn và hiểu quá rõ về mẫu xe này. Ngay từ hành trình xuất phát từ kho xe ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến đại lộ Lê Lợi, quận 1, TP HCM, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Silver Shadow này phải dừng bên đường vì phần nước mát làm máy sôi lên cuồn cuộn, không ít người sợ hãi. Sau đó xe cũng bò được về địa điểm tập kết, và trong hành trình đi Thái Lan, chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải lại 1 lần nữa nằm đường, không hiểu lý do là gì, nhưng chủ nhân cũng rất đam mê nên mới dở nắp capô của xe để sửa lại, khiến người lấm lem dầu nhớt. Bỏ qua những lần đột ngột chết máy hay sôi nước mát, chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải này thật sự là 1 chiếc xe rất lạ, nguyên bản dòng xe Rolls-Royce Silver Shadow là siêu sang, nhưng chủ xe đã biến tấu thêm cho nó 2 bánh xe sau, làm cặp 4 cánh mỗi bên, càng, gắp cũng độ lại cho phù hợp khi xe giờ có thêm 1 thùng hàng, để vận chuyển đồ đạc hoặc cứu trợ các xe sự cố. Phần mâm trước được gắn thêm các con ốc mạ crom, nhìn rất cá tính. "Ý tưởng này xuất phát từ một trò đùa rằng bố tôi muốn chở những chiếc Rolls-Royce của mình bằng một chiếc Rolls-Royce khác và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực.” Jordan Wojciechowski chia sẻ, nhưng dự án thứ 2, anh đã làm cho nó hoàn chỉnh hơn, trước khi bàn giao cho khách hàng. Chiều dài cơ sở tiêu chuẩn của Silver Shadow đo được là 5.170 mm, nhưng việc có thêm thùng hàng phía sau, có thể khiến chiều dài xe hơn 6 mét. Mức giá xe Rolls-Royce Silver Shadow bán là 6.557 bảng Anh trong năm đầu tiên sản xuất. Xe sử dụng động cơ V8, dung tích 6,2 lít công suất 172 mã lực (128 kW) từ năm 1965 đến năm 1969 và động cơ V8 6,75 L công suất 189 mã lực (141 kW) từ năm 1970 đến năm 1980. Video: Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đặc biệt của Brady.