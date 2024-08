Tận thấy dàn siêu xe độc nhất thế giới về Việt Nam dự Gumball 3000

Hành trình siêu xe lớn nhất thế giới - Gumball 3000 năm nay chọn TP.HCM là điểm xuất phát vì muốn quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Theo kế hoạch, hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 14/9 tới đây. Và hiện những chiếc siêu xe đầu tiên tham dự hành trình Gumball 3000 đã cập bến Việt Nam bằng đường hàng không. Được biết, hiện số xe này đang được tập kết tại nhà kho của sân bay Tân Sơn Nhất. Hành trình siêu xe năm nay có sự tham gia của 121 đội được đánh số từ 0 đến 120. Danh sách này đang dần được hoàn thiện, trong đó có sự góp mặt của nhiều siêu xe và hypercar đỉnh cao. Hình ảnh những chiếc siêu xe đầu tiên có mặt tại Việt Nam gồm: Mercedes-Benz E-Class độ Brabus 800, Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải... Ngoài ra, còn có Porsche Cayenne Turbo GT, Ferrari 812 Competizione, Ferrari 296 GTB, Mercedes-AMG GT Black Series, Lamborghini Urus và siêu xe Porsche 911 GT2 RS. Trong số những chiếc siêu xe mới “hạ lốp” ở nước ta tham sự Gumball 3000 2024 đáng chú ý còn có cực phẩm Ferrari 812 Competizione chỉ được giới hạn 999 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc Ferrari 812 Competizione này thuộc đội 64 gồm hai thành viên người Hà Lan. So với bản tiêu chuẩn, Ferrari 812 Competizione có điểm khác biệt rõ ràng nhất ở việc không có kính sau mà thay bằng tấm ốp hoàn toàn bằng nhôm. Bên cạnh đó còn có chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Silver Shadow với số thứ tự 57 kịch độc. Xe thuộc đội 44 do 2 thành viên người Mỹ cầm lái. Chiếc Rolls-Royce Silver Shadow này gây ấn tượng với thiết kế độc lạ khi được biến hóa thành xe bán tải với khung gầm từ một chiếc Dodge. Đi kèm là một bộ mâm vô cùng hầm hố với nhiều gai ở bánh trước, được hoàn thiện bằng lớp sơn bạc sáng bóng. Hiện tại thị trường Việt Nam chưa có một chiếc Mercedes-AMG GT Black Series nào được đưa về nước, do đó sự xuất hiện của siêu phẩm nước Đức trong hành trình Gumball 3000 năm nay nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới mê xe. Hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 sẽ lần đầu tổ chức tại các nước Asean là Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Singapore vào tháng 9 tới đây, trong đó, khai mạc sẽ diễn ra ở TP HCM, Việt Nam trong 2 ngày là 14 và 15/9/2024. Đây sẽ là sự kiện lớn nhất lần đầu tiên xuất phát tại Việt Nam, làm nức lòng giới mê xe. Video: Gumball 3000 2024 sắp diễn ra ở Việt Nam có gì thú vị.

