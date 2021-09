Renault Mégane E-Tech 2022 - Crossover chạy điện đậm cá tính

Renault Mégane E-Tech 2022 mới hầu như vẫn sở hữu thiết kế tổng thể của mẫu xe Concept với những thay đổi rất nhỏ, giữ lại dáng vẻ thể thao, năng động của chiếc Crossover đặc trưng. Xe được chắp bút thiết kế dựa trên ngôn ngữ “Sensual Tech” với logo Nouvel R hiện đại. Renault Mégane E-Tech chạy điện hầu như vẫn sở hữu thiết kế tổng thể của mẫu xe Concept với những thay đổi rất nhỏ, giữ lại dáng vẻ thể thao, năng động của chiếc Crossover đặc trưng. Xe được chắp bút thiết kế dựa trên ngôn ngữ “Sensual Tech” với logo Nouvel R hiện đại.Mégane E-Tech của Renault là chiếc xe đầu tiên sử dụng nền tảng CMF-EV, chia sẻ nền tảng với Nissan Ariya. Xe được trang bị một động cơ điện có sẵn ở hai đầu ra khác nhau, với công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm hoặc phiên bản cao hơn với mức công suất đầu ra 215 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Phiên bản mạnh mẽ nhất cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 7,4 giây và có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 160 km/h. Hệ thống pin lithium-ion NMC mới do LG cung cấp nặng 395 kg và được thiết kế khá mỏng, với chiều cao 110 mm. Pin có sẵn với hai mức dung lượng 40kWh cho phạm vi di chuyển khoảng 299 km và dung lượng lớn hơn 60kWh cho phạm vi di chuyển lên đến 470 km. Theo Renault, xe có thể được sạc đủ để chạy khoảng 399 km trong 8 giờ bằng hộp sạc treo tường 7,4 kW và chỉ trong 30 phút với bộ sạc nhanh 130 kW. Ngoài ra còn có một hệ thống phanh tái tạo bốn cấp để tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng cho chiếc xe. Mặc dù chiếc xe là một mẫu crossover, Megane mới có vị trí lái thấp và đẹp như những chiếc saloon thông thường. Chiếc xe cũng có trọng tâm thấp hơn 90 mm so với người tiền nhiệm với trọng lượng phân bổ đều giữa các trục, cải thiện sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý cho chiếc xe. Phiên bản nặng nhất của Mégane E-Tech được công bố nặng khoảng 1.624 kg. Thương hiệu đạt được điều này nhờ ứng dụng một số biện pháp tiết kiệm trọng lượng. Sử dụng hệ thống Multi-Sense, người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ lái Eco, Comfort, Sport và My Sense. Hệ thống treo của xe được trang bị bao gồm các thanh chống McPherson ở phía trước và một trục đa liên kết phía sau. Renault cũng tự hào về công nghệ Cocoon Effect Technology trên xe giúp đem lại sự thoải mái và yên tĩnh cho người lái và hành khách trong xe. Bên trong có khoang lái “OpenR” (trước đây đã từng thấy trên các mẫu xe ý tưởng của Renault) được trang bị kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có thể cấu hình với màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12 inch định hướng theo chiều dọc. Những phiên bản thông thường sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch nhỏ hơn. Tất cả các phiên bản đều sẽ được trang bị hệ thống kết hợp bộ xử lý Qualcomm Snapdragon và Hệ điều hành ô tô Android với các dịch vụ của Google. Các phiên bản thấp sẽ được trang trí lớp bọc bằng vải trên bảng điều khiển trong khi phiên bản cao cấp hơn được trang trí đi kèm với TEP giả da. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế bọc da Alcantara, đèn LED chiếu sáng nội thất theo cảm xúc và hoàn thiện bằng gỗ trang trí “Nuo” kết hợp với chỉ khâu titan trên ghế da. Xe được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống âm thanh Arkamy và hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp tùy chọn với công suất 410W và 9 kênh âm thanh. Chiếc xe cũng được trang bị tới 26 hệ thống ADAS được chia thành ba loại lái xe, đỗ xe và các tính năng an toàn bao gồm Hỗ trợ lái xe chủ động tự động Cấp độ 2 và tính năng đỗ xe hoàn toàn tự động. Mégane E-Tech có khoang nội thất cực kỳ rộng rãi, khoang hành lý phía sau của xe có dung tích 440 lít với khoang chứa đồ dưới 22 lít để có thể chứa cáp sạc. Ngoài ra, xe cũng được trang bị các ngăn bổ sung trong khoang nội thất để chứa đồ có dung tích tổng cộng khoảng 30 lít với bốn cổng USB Type C.Giá xe Renault Mégane E-Tech chưa được công bố chính thức, nó sẽ được sản xuất tại nhà máy "ElectriCity" của Tập đoàn Renault ở miền Bắc nước Pháp. Mẫu xe dự kiến sẽ được bán ra ở thị trường ở châu Âu vào tháng 3/2022, với các đơn đặt hàng sẽ mở vào tháng/2022. Video: Crossover chạy điện nhỏ gọn Renault Mégane E-Tech 2022.

Renault Mégane E-Tech 2022 mới hầu như vẫn sở hữu thiết kế tổng thể của mẫu xe Concept với những thay đổi rất nhỏ, giữ lại dáng vẻ thể thao, năng động của chiếc Crossover đặc trưng. Xe được chắp bút thiết kế dựa trên ngôn ngữ “Sensual Tech” với logo Nouvel R hiện đại. Renault Mégane E-Tech chạy điện hầu như vẫn sở hữu thiết kế tổng thể của mẫu xe Concept với những thay đổi rất nhỏ, giữ lại dáng vẻ thể thao, năng động của chiếc Crossover đặc trưng. Xe được chắp bút thiết kế dựa trên ngôn ngữ “Sensual Tech” với logo Nouvel R hiện đại. Mégane E-Tech của Renault là chiếc xe đầu tiên sử dụng nền tảng CMF-EV, chia sẻ nền tảng với Nissan Ariya. Xe được trang bị một động cơ điện có sẵn ở hai đầu ra khác nhau, với công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm hoặc phiên bản cao hơn với mức công suất đầu ra 215 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Phiên bản mạnh mẽ nhất cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 7,4 giây và có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 160 km/h. Hệ thống pin lithium-ion NMC mới do LG cung cấp nặng 395 kg và được thiết kế khá mỏng, với chiều cao 110 mm. Pin có sẵn với hai mức dung lượng 40kWh cho phạm vi di chuyển khoảng 299 km và dung lượng lớn hơn 60kWh cho phạm vi di chuyển lên đến 470 km. Theo Renault, xe có thể được sạc đủ để chạy khoảng 399 km trong 8 giờ bằng hộp sạc treo tường 7,4 kW và chỉ trong 30 phút với bộ sạc nhanh 130 kW. Ngoài ra còn có một hệ thống phanh tái tạo bốn cấp để tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng cho chiếc xe. Mặc dù chiếc xe là một mẫu crossover, Megane mới có vị trí lái thấp và đẹp như những chiếc saloon thông thường. Chiếc xe cũng có trọng tâm thấp hơn 90 mm so với người tiền nhiệm với trọng lượng phân bổ đều giữa các trục, cải thiện sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý cho chiếc xe. Phiên bản nặng nhất của Mégane E-Tech được công bố nặng khoảng 1.624 kg. Thương hiệu đạt được điều này nhờ ứng dụng một số biện pháp tiết kiệm trọng lượng. Sử dụng hệ thống Multi-Sense, người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ lái Eco, Comfort, Sport và My Sense. Hệ thống treo của xe được trang bị bao gồm các thanh chống McPherson ở phía trước và một trục đa liên kết phía sau. Renault cũng tự hào về công nghệ Cocoon Effect Technology trên xe giúp đem lại sự thoải mái và yên tĩnh cho người lái và hành khách trong xe. Bên trong có khoang lái “OpenR” (trước đây đã từng thấy trên các mẫu xe ý tưởng của Renault) được trang bị kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có thể cấu hình với màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12 inch định hướng theo chiều dọc. Những phiên bản thông thường sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch nhỏ hơn. Tất cả các phiên bản đều sẽ được trang bị hệ thống kết hợp bộ xử lý Qualcomm Snapdragon và Hệ điều hành ô tô Android với các dịch vụ của Google. Các phiên bản thấp sẽ được trang trí lớp bọc bằng vải trên bảng điều khiển trong khi phiên bản cao cấp hơn được trang trí đi kèm với TEP giả da. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế bọc da Alcantara, đèn LED chiếu sáng nội thất theo cảm xúc và hoàn thiện bằng gỗ trang trí “Nuo” kết hợp với chỉ khâu titan trên ghế da. Xe được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống âm thanh Arkamy và hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp tùy chọn với công suất 410W và 9 kênh âm thanh. Chiếc xe cũng được trang bị tới 26 hệ thống ADAS được chia thành ba loại lái xe, đỗ xe và các tính năng an toàn bao gồm Hỗ trợ lái xe chủ động tự động Cấp độ 2 và tính năng đỗ xe hoàn toàn tự động. Mégane E-Tech có khoang nội thất cực kỳ rộng rãi, khoang hành lý phía sau của xe có dung tích 440 lít với khoang chứa đồ dưới 22 lít để có thể chứa cáp sạc. Ngoài ra, xe cũng được trang bị các ngăn bổ sung trong khoang nội thất để chứa đồ có dung tích tổng cộng khoảng 30 lít với bốn cổng USB Type C. Giá xe Renault Mégane E-Tech chưa được công bố chính thức, nó sẽ được sản xuất tại nhà máy "ElectriCity" của Tập đoàn Renault ở miền Bắc nước Pháp. Mẫu xe dự kiến sẽ được bán ra ở thị trường ở châu Âu vào tháng 3/2022, với các đơn đặt hàng sẽ mở vào tháng/2022. Video: Crossover chạy điện nhỏ gọn Renault Mégane E-Tech 2022.