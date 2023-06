Range Rover Sport SV từ 4,98 tỷ đồng, SUV mạnh nhất nhà Land Rover

Được định vị là SUV hiệu suất cao thế nhưng từ trước đến nay Range Rover Sport không được đánh giá cao về sức mạnh bởi khối động cơ chỉ tương tự như dòng Range Rover tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhận định trên đã không còn đúng đối với phiên bản Range Rover Sport SV 2024 mới vừa được ra mắt. Với khối động cơ mới, mẫu SUV này đã trở thành dòng xe mạnh nhất trong lịch sử của Land Rover. Cụ thể, mẫu xe SUV Range Rover Sport SV mới được trang bị động cơ 4.4 L V8 tăng áp kép kết hợp với mô tơ điện sản sinh công suất 626 mã lực và 750Nm mô men xoắn, mạnh hơn 19 mã lực so với Range Rover tiêu chuẩn. Không những vậy, mô men xoắn của mẫu SUV này còn có thể tăng 50 đơn vị lên 800 Nm trong một khoảng thời gian nhất định khi kích hoạt chế độ Dynamic Launch. Đi kèm với khối động cơ trên là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Các thông số trên Range Rover Sport SV cao hơn đáng kể so với 567 mã lực và 700Nm từ động cơ V8 5.0L siêu nạp ở bản cũ. Với "trái tim" mạnh mẽ hơn, Range Rover Sport SV 2024 mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 289 km/h, nhanh hơn hẳn so với con số 4,3 giây của bản cũ. Range Rover Sport SV 2024 được tinh chỉnh về mặt ngoại thất nhằm đem lại hiệu quả khí động học tốt hơn với lưới tản nhiệt mới, hai bên thân góc cạnh hơn, cản sau với 4 ống xả chia đều 2 cặp kiểu tròn. Nhằm tối ưu hóa khối lượng, Range Rover Sport SV mới còn cung cấp cho khách hàng tùy chọn mâm xe 23 inch bằng sợi carbon đầu tiên, giúp giảm 36,5 kg. Phanh gốm carbon cũng là một trang bị tùy chọn khác của Range Rover Sport, giúp giảm thêm 34 kg so với phanh tiêu chuẩn và lựa chọn nắp ca-pô bằng sợi carbon giúp giảm thêm 5,5 kg. Range Rover Sport SV mới sử dụng hệ thống treo 6D Dynamic, gồm bộ giảm chấn thủy lực liên kết với nhau và treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao, giúp loại bỏ thanh chống lật, khiến khung gầm của SV mới trở lên phức tạp nhất phân khúc. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị bộ lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport All Season 4 với kích thước bánh sau to hơn bánh trước (285/40 ở bánh trước và 305/35 ở bánh sau) giúp tăng độ bám đường. Khi lái xe ở dải tốc độ cao, tài xế có thể kích hoạt chế độ lái Dynamic. Lúc này, xe sẽ được hạ gầm thêm 15 mm, đồng thời cải thiện phản ứng chân ga, hệ thống lái và tốc độ phản ứng của hộp số 8AT. Nội thất của Range Rover Sport SV 2024 cũng được tinh chỉnh lại với vô lăng kiểu dáng mới tích hợp nút chế độ SV và cần số bằng gốm. Điểm mới đáng chú ý nhất xuất hiện trên Range Rover Sport SV 2024 là công nghệ Body and Soul Seat (BASS) ở mảng giải trí. Với hệ thống này, ghế ngồi trên xe sẽ phát ra các rung động trùng khớp với âm nhạc phát ra từ 29 loa 1.430 Watt Meridian, giúp đem lại những phút giây thư giãn tuyệt đối dành cho khách hàng. Theo xác nhận từ hãng, toàn bộ các phiên bản thường của Range Rover Sport SV 2024 đều đã bán hết cho năm sản xuất đầu tiên. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại khách hàng vẫn có thể chọn mua phiên bản đặc biệt, giá xe Range Rover Sport SV Edition One bán ra là 171.460 bảng (tương đương khoảng 4,98 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV Range Rover Sport SV Edition One 2024.

Được định vị là SUV hiệu suất cao thế nhưng từ trước đến nay Range Rover Sport không được đánh giá cao về sức mạnh bởi khối động cơ chỉ tương tự như dòng Range Rover tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhận định trên đã không còn đúng đối với phiên bản Range Rover Sport SV 2024 mới vừa được ra mắt. Với khối động cơ mới, mẫu SUV này đã trở thành dòng xe mạnh nhất trong lịch sử của Land Rover. Cụ thể, mẫu xe SUV Range Rover Sport SV mới được trang bị động cơ 4.4 L V8 tăng áp kép kết hợp với mô tơ điện sản sinh công suất 626 mã lực và 750Nm mô men xoắn, mạnh hơn 19 mã lực so với Range Rover tiêu chuẩn. Không những vậy, mô men xoắn của mẫu SUV này còn có thể tăng 50 đơn vị lên 800 Nm trong một khoảng thời gian nhất định khi kích hoạt chế độ Dynamic Launch. Đi kèm với khối động cơ trên là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Các thông số trên Range Rover Sport SV cao hơn đáng kể so với 567 mã lực và 700Nm từ động cơ V8 5.0L siêu nạp ở bản cũ. Với "trái tim" mạnh mẽ hơn, Range Rover Sport SV 2024 mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 289 km/h, nhanh hơn hẳn so với con số 4,3 giây của bản cũ. Range Rover Sport SV 2024 được tinh chỉnh về mặt ngoại thất nhằm đem lại hiệu quả khí động học tốt hơn với lưới tản nhiệt mới, hai bên thân góc cạnh hơn, cản sau với 4 ống xả chia đều 2 cặp kiểu tròn. Nhằm tối ưu hóa khối lượng, Range Rover Sport SV mới còn cung cấp cho khách hàng tùy chọn mâm xe 23 inch bằng sợi carbon đầu tiên, giúp giảm 36,5 kg. Phanh gốm carbon cũng là một trang bị tùy chọn khác của Range Rover Sport, giúp giảm thêm 34 kg so với phanh tiêu chuẩn và lựa chọn nắp ca-pô bằng sợi carbon giúp giảm thêm 5,5 kg. Range Rover Sport SV mới sử dụng hệ thống treo 6D Dynamic, gồm bộ giảm chấn thủy lực liên kết với nhau và treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao, giúp loại bỏ thanh chống lật, khiến khung gầm của SV mới trở lên phức tạp nhất phân khúc. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị bộ lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport All Season 4 với kích thước bánh sau to hơn bánh trước (285/40 ở bánh trước và 305/35 ở bánh sau) giúp tăng độ bám đường. Khi lái xe ở dải tốc độ cao, tài xế có thể kích hoạt chế độ lái Dynamic. Lúc này, xe sẽ được hạ gầm thêm 15 mm, đồng thời cải thiện phản ứng chân ga, hệ thống lái và tốc độ phản ứng của hộp số 8AT. Nội thất của Range Rover Sport SV 2024 cũng được tinh chỉnh lại với vô lăng kiểu dáng mới tích hợp nút chế độ SV và cần số bằng gốm. Điểm mới đáng chú ý nhất xuất hiện trên Range Rover Sport SV 2024 là công nghệ Body and Soul Seat (BASS) ở mảng giải trí. Với hệ thống này, ghế ngồi trên xe sẽ phát ra các rung động trùng khớp với âm nhạc phát ra từ 29 loa 1.430 Watt Meridian, giúp đem lại những phút giây thư giãn tuyệt đối dành cho khách hàng. Theo xác nhận từ hãng, toàn bộ các phiên bản thường của Range Rover Sport SV 2024 đều đã bán hết cho năm sản xuất đầu tiên. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại khách hàng vẫn có thể chọn mua phiên bản đặc biệt, giá xe Range Rover Sport SV Edition One bán ra là 171.460 bảng (tương đương khoảng 4,98 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV Range Rover Sport SV Edition One 2024.