Range Rover 2014 "biển khủng" độ SVAutobiography của dân chơi Hà Nội

Nhận thấy ngoại hình của một chiếc xe SUV hạng sang Range Rover đời 2014 đã quá cũ so với hàng trăm xe Range Rover đời 2018 trở về sau này, vì thế, một chủ xe quyết định "lên đời" cho xe Range Rover đã có tuổi đời 8 năm của mình để vừa có ngoại hình mới lại và đồng thời có thể giữ lại chiếc biển số lộc "tam hoa" 9 cực đẹp mắt. Dù không chia sẻ mình đã bỏ ra chính xác bao nhiêu tiền để độ lại chiếc xe SUV hạng sang Range Rover này nhưng con số ước tính sẽ không nhỏ. Hình ảnh do đơn vị thi công hô biến ngoại hình xe Range Rover đời 2014 lên bản nâng cấp giữa vòng đời có thể thấy là hơn 15 món đồ độ đi kèm. Đầu tiên chính là mặt tiền của xe sẽ được thay mới toàn bộ từ mặt ca-lăng, lưới tản nhiệt cho đến cả đèn pha LED siêu sáng của dòng xe SUV hạng sang Range Rover nâng cấp giữa vòng đời. Tiếp đến còn có huy hiệu xe Range Rover in chìm như bản Range Rover SVAutobiography 2018 trở về sau. Vòng ra phía đuôi xe, chiếc xe SUV hạng sang Range Rover đời 2014 này có trang bị cản va sau, ống xả hoàn toàn mới và đẳng cấp nhất chính là cụm đèn hậu LED của SUV hạng sang Range Rover nâng cấp giữa vòng đời. Cuối cùng là việc chủ nhân cho xe sơn lại bộ áo 2 tông màu với nửa thân trên hoàn thiện màu đen còn nửa thân dưới là màu sơn gốc của xe. Còn đây là diện mạo hoàn chỉnh của xe SUV hạng sang Range Rover đời 2014 sau khi lên đời thành bản 2018 trở về sau này, đèn pha Pixel-Laser LED có chức năng tự điều chỉnh góc chiếu Những chiếc xe SUV hạng sang Range Rover bản nâng cấp giữa vòng đời sau này đa phần sử dụng động cơ V6, dung tích 3.0 lít, Supercharged để hưởng thuế tốt hơn. Xe sản sinh công suất tối đa 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Range Rover Autobiography 2018 có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 7,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Ngoài ra còn có xe Range Rover Autobiography 2018 sở hữu động cơ V8, dung tích 5.0 lít, Supercharged, sản sinh ra công suất tối đa 518 mã lực, cao hơn 138 mã lực so với xe Range Rover Autobiography LWB 2018 chính hãng và mô-men xoắn cực đại đạt 625 Nm, tăng 165 Nm so với bản sử dụng động cơ V6, dung tích 3.0 lít. Chưa dừng lại đó, SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB 2018 sử dụng động cơ V8 còn có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,5 giây, nhanh hơn con số 7,4 giây của chiếc SUV hạng sang sử dụng động cơ V6, tốc độ tối đa 225 km/h. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover bản trục cơ sở kéo dài.

