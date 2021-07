Ram 1500 TRX 2021 - “quái vật 6 bánh” khởi điểm 5,75 tỷ đồng

Ram 1500 TRX của Mỹ là một trong những mẫu bán tải to lớn, mạnh nhất trên thị trường vào lúc này. Thế nhưng, một số người thấy như thế vẫn là chưa đủ và mong muốn cải tiến thêm nữa. Một trong số đó chính là công ty độ xe Apocalypse Manufacturing, và mới đây, họ đã chính thức giới thiệu sản phẩm mang tên gọi Warlord, một chiếc Ram 1500 TRX 6x6 dữ dằn đáng sợ. Công ty từ Fort Lauderdale, Florida, cho biết rằng mỗi chiếc 6x6 thế này sẽ có giá khởi điểm 250.000 USD (khoảng 5,75 tỷ đồng). Warlord có trang bị một trục bánh giữa chế tạo độc quyền của Apocalypse để bổ sung thêm hai bánh xe nữa. Công ty cũng lắp đặt một khung phụ sử dụng thép dày 5 mm ở phía sau. Đối với vẻ ngoài dữ dằn tương xứng, họ lắp cho quái vật 6x6 một bộ lốp đi địa hình bùn đất cỡ 37 inch, bọc quanh bộ la-zăng 18 inch. Một bánh xe dự phòng được đặt trên thùng xe, và phía sau cabn thì có lắp một khung bổ trợ. Đáng tiếc, mọi thứ dưới nắp capô vẫn được giữ nguyên. Giống với một chiếc TRX thông thường, Warlord có trang bị một động cơ siêu nạp V8 dung tích 6.2 lít sản sinh 702 mã lực và 881 Nm mô-men xoắn cực đại, hoạt động phối hợp một hộp số tự động 8 cấp. Dựa theo những hình ảnh ở đây, nội thất xe cũng không khác biệt so với TRX tiêu chuẩn. Cabin xe có sự kết hợp của chi tiết trang trí chất thể thao, vật liệu sang trọng, và tính năng công nghệ cao ví như màn hình thông tin giải trí nằm dọc to lớn. Nếu như vậy vẫn chưa đủ làm bạn hài lòng, Apocalypse Manufacturing còn cung cấp một số tùy chọn nâng cấp nữa Người mua Ram 1500 TRX 2021 độ 6 bánh có thể lựa chọn bộ lốp xe 40 inch với giá 2.200 USD, một hệ thống nhìn ban đêm với giá 5.200 USD, và đèn LED dưới gầm với giá 1.000 USD. Video: Chi tiết Ram 1500 TRX 2021 - “quái vật 6 bánh”.

