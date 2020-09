Cận cảnh RAM 1500 Limited Black Edition hơn 4,5 tỷ tại Việt Nam

Bên cạnh các mẫu bán tải cỡ trung được phân phối chính hãng có mức giá dưới 1,2 tỷ đồng được đưa về nước. Phân khúc bán tải cỡ lớn nhập khẩu tư nhân có giá bán vài tỷ đồng luôn mang một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là đối với một nhóm nhỏ khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả - RAM 1500 Limited Black Edition mới là một ví dụ. Không phổ biến như “người đồng hương” Ford F-150 được đưa về nước với nhiều phiên bản, số lượng xe bán tải Ram 1500 được đưa về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay và chiếc Ram 1500 phiên bản Limited Black Edition này là chiếc duy nhất. Mẫu bán tải Ram 1500 phiên bản Limited Black Edition này rất phù hợp với khách hàng yêu thích bán tải Mỹ, sở hữu thiết kế mạnh mẽ nam tính và khác biệt khó “đụng hàng” trên phố. Tại Mỹ, giá xe Ram 1500 Limited phiên bản “Black Edition” có mức khởi điểm từ 53.690 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi về Việt Nam đóng đủ các loại thuế phí, bao gm phí trước bạ như xe con, mẫu xe này có giá lăn bánh không dưới 4,5 tỷ đồng do sử dụng động cơ dung tích lớn lên đến 5.7L, nên “gánh” thuế TTĐB cao hơn loại động cơ V6 3.5L của Ford F-150, và tương đương với động cơ V8 5.7L của Toyota Tundra hay mẫu SUV Lexus LX570. Phiên bản này của Ram 1500 sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 5.7L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 401 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 555Nm. Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu thông qua hộp số tự động 8 cấp TorqueFlite. Theo Ram, động cơ này “ăn uống” khoảng 15,7 lít/100km đường thành phố và 10,7 lít/100km trên đường cao tốc. Ngoài ra, Ram 1500 còn có các tùy chọn động cơ khác dung tích thấp hơn như: V6 3.6L Pentastar, V8 6.2L siêu nạp trên phiên bản TRX 2021 mạnh hơn 700 mã lực và dầu V6 3.0L EcoDiesel. So các phiên bản Ram 1500 Limited thông thường, ngoại thất Ram 1500 Limited phiên bản “Black Edition” mang nhiều chi tiết khác biệt khi được sơn màu đen nam tính như: cụm lưới tản nhiệt và toàn bộ cản trước, ốp gương chiếu hậu, viền nẹp cửa, tay nắm cửa, móc kéo, chụp ống xả. Xe đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm cỡ lớn kích thước 22 inch sơn màu đen (Tiêu chuẩn). Nội thất của Ram 1500 Limited phiên bản “Black Edition” được trang trang bị nhiều “đồ chơi” tiện nghi hiện đại đầy hấp dẫn trong phân khúc. Bảng táp-lô xe nổi bật với màn hình giải trí đặt dọc kích thước 12 inch cỡ lớn sử dụng hệ thống giải trí Uconnect tiên tiến của tập đoàn FCA, ghế bọc da, chỉnh điện nhở vị trí, trang bị điều hoà tự động, nhiều cổng kết nối USB. Hệ thống âm thanh cao cấp thương hiệu Harman Kardon Audio System với 19 loa, công suất 900-watt và loa siêu trầm (Subwoofer) 10 inch sử dụng công nghệ chống ồn chủ động (Active Noise Cancelling). Đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog kết hợp với màn hình màu hiển thị đa thông tin kích thước 7 inch đồ họa 3D Ram 1500 Limited chuyển số bằng một núm xoay trên bảng táp lô, chứ không sử dụng cần số. Đi kèm với nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước và cả phanh tự động khẩn cấp… Ram 1500 Limited phiên bản Black Edition là một lựa chọn mới dành cho các khách hàng Việt có điều kiện kinh tế khá giả đang tìm kiếm một dòng xe bán tải cỡ lớn có thể đáp ứng tiện nghi, an toàn và rộng rãi để phục vụ cho gia đình. Video: Chi tiết siêu bán tải RAM 1500 V6 Limited Turbo Diesel.

