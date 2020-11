Ra mắt xe sang Lexus IS 2021 thế hệ mới tại Nhật Bản

Ra mắt toàn cầu hồi tháng 6, Lexus IS 2021 mới vừa được giới thiệu tại quê nhà Nhật Bản. IS 2021 là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ 3. Chiếc sedan được thay đổi từ trong ra ngoài, mức giá vẫn chưa được công bố. Theo Lexus, IS 2021 chỉ được giữ lại khung gầm và động cơ. Tổng thể, Lexus IS thế hệ mới trông như một phieen bản mới hoàn toàn so với đời cũ. Lưới tản nhiệt hình con suốt có họa tiết dạng đa giác và được mở rộng phần dưới. Hệ thống đèn chiếu sáng được làm mảnh hơn và phần đèn daylight phía trên hình mũi tên sắc sảo. Mặt bên của Lexus IS được làm nổi khối với các đường vát, cắt xẻ. Chính thiết kế này đã làm vòm bánh xe nổi bật hơn, trông như các vòm bánh được mở rộng ra kiểu widebody. Xe đi kèm bộ mâm 18 inch. Đuôi xe của IS 2021 được thay đổi khá nhiều. Cụm đèn hậu của xe dạng gấp khúc được làm thanh mảnh hơn và trải dài hết phần đuôi. Xe có phần cản va mới và phần mô phỏng bộ khuếch tán không khí. Lexus cũng tung ra phiên bản F Sport của IS với một số thay đổi như các đường viền màu đen thay cho chrome, bộ mâm 19 inch của BBS và cánh gió cố định ở phía sau. Ở bên trong, Lexus IS không thay đổi quá nhiều. Các chi tiết quen thuộc từ đời trước như vô-lăng, bảng điều khiển, đồng hồ. Còn lại, Lexus đã tinh chỉnh nhẹ các bộ phận như khe gió điều hòa, giá để cốc, màn hình giải trí trung tâm. Phiên bản cao cấp của IS 2021 có màn hình 10,3 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, trợ lý ảo Alexa. Gói F Sport bao gồm hàng ghế trước thể thao ôm sát người với tính năng sưởi và thông gió, vô-lăng cũng có sưởi và cần số được bọc da đục lỗ. Về an toàn, IS 2021 được trang bị gói Lexus Safety System+ với các tính năng phanh tự động khẩn cấp tích hợp nhận biết người đi bộ, hệ thống cảnh báo trước va chạm, kiểm soát hành trình thông minh, nhận diện biển báo, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường Bên dưới nắp ca-pô, động cơ của IS 2021 không thay đổi so với đời trước. IS 300 sở hữu động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 242 mã lực tại 5.200-5.800 vòng/phút, mô-men xoắn 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/phút. Bản IS 350 sử dụng động cơ V6 3.5L, sản sinh công suất 314 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 380 Nm tại 4.800 vòng/phút. Cả 2 phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Phiên bản Lexus hybrid IS 300h sử dụng động cơ xăng 2.5L mạnh 174 mã lực, mô-men xoắn 221 Nm và động cơ điện mạnh 141 mã lực, 300 Nm. Khi kết hợp, động cơ hybrid này cho ra tổng công suất 215 mã lực. Phiên bản này được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Video: Giới thiệu chi tiết Lexus IS 2021 thế hệ mới.

