Lexus IS 2021 ra mắt 4 phiên bản, từ 904 triệu đồng tại Mỹ

Theo đó, Lexus IS 2021 mới sẽ có giá khởi điểm đắt hơn khoảng 500 USD so với thế hệ trước và vẫn có giá thấp hơn các đối thủ trong cùng phân khúc như Mercedes C-Class (49,200 USD), BMW 3-Series (41,250 USD) hay Audi A4 (40,095 USD) tại Mỹ. Ở phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe sang Lexus IS 300 2021 trang bị động cơ tăng áp 4 cyl 2.0L cho công suất 241 mã lực và momen xoắn 349 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau kết nối thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, Lexus IS 300 2021 có tốc độ tối đa 230km/h và tăng tốc lên 100km/h trong 7 giây. Nếu chọn phiên bản dẫn động 4 bánh AWD cho Lexus IS 300, khách hàng sẽ phải chi trả từ 41,000 USD (khoảng 950 triệu). Khác với bản RWD, Lexus IS 300 AWD trang bị động cơ V6 3.5L cho công suất 260 mã lực và momen xoắn 320 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Nhờ hệ truyền động mạnh mẽ hơn, Lexus IS 300 AWD đạt 100km/h chỉ trong 6,1 giây. Cao cấp hơn một chút, giá xe Lexus IS 350 F Sport mới có mức khởi điểm 42,900 USD (khoảng 994 triệu). Phiên bản này, như tên gọi, hướng đến phong cách thể thao và chú trọng hiệu năng hơn, vì vậy khách hàng sẽ sở hữu khối động cơ V6 3,5L bên dưới mui xe, cho công suất 311 mã lực và mô-men xoắn 379 Nm. Biến thể dẫn động cầu sau sẽ sử dụng hộp số tự động 8 cấp với khả năng tăng tốc lên 96km/h trong 5,6 giây. Trong khi đó, biến thể dẫn động tất cả các bánh AWD - có giá khởi điểm 44.900 USD - sẽ có hộp số tự động 6 cấp cùng khả năng bứt tốc trong 5,7 giây. Về ngoại thất, các phiên bản 350 hiệu suất cao khác biệt so với bản 300 nhờ vào cản trước/sau hầm hố hơn, cánh gió sau và hệ thống ống xả kép thể thao hơn. Xe cũng trang bị hệ thống treo được tinh chỉnh thể thao và la-zăng hợp kim 19 inch lớn hơn. Bên trong cabin, Lexus IS 350 F Sport sở hữu các trang bị tiêu chuẩn bổ sung bao gồm vô-lăng thể thao có sưởi và cụm đồng hồ kỹ thuật số lấy cảm hứng từ huyền thoại LFA. Người mua cũng sẽ có ghế thể thao sưởi / thông gió và các chi tiết trang trí màu đen. Đặc biệt, gói nâng cấp F Sport Dynamic Handling bổ sung hệ thống treo thích ứng, vi sai hạn chế trượt (chỉ dành cho RWD), cánh gió sau bằng sợi carbon và bánh xe BBS 19 inch với lớp sơn đen mờ. Gói trang bị này cũng cho phép cabin được trang trí bằng gỗ tần bì. Bước sang thế hệ mới, Lexus IS 2021 chủ yếu thay đổi ở mặt ngoại hình. Xe trang bị đèn LED chiếu sáng độc đáo, gạt mưa tự động và mâm xe hợp kim 18 inch. Lexus IS 2021 trang bị gương chiếu hậu tự động làm mờ, camera lùi có vạch kẻ động, hệ thống mở/khóa từ xa và đề nổ bằng nút bấm. Di chuyển vào trong cabin, xe trang bị ghế bọc Nuluxe đục lỗ, hệ thống điều hòa khí hậu tự động hai vùng và hệ thống thông tin giải trí 8 inch tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Những nâng cấp nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh Pioneer 10 loa, hệ thống Homelink hỗ trợ mở cửa garage và màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch. Một loạt các tùy chọn sẽ có sẵn bao gồm ghế trước có sưởi / thông gió, cửa sổ trời chỉnh điện và hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson 17 loa. Khách hàng cũng có thể đặt hàng gói Navigation bao gồm hệ thống thông tin giải trí 10,3 inch lớn hơn. Video: IS 2021, sedan thể thao duy nhất còn sót lại của Lexus.

