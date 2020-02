Ra mắt “xe dân chơi” Toyota Supra 2021 đông cơ 255 mã lực

Toyota đã từng tuyên bố rằng chưa có kế hoạch gì cho chiếc Toyota Supra 2021 mới 4 xy-lanh tại thị trường Mỹ, ngay cả sau khi đăng ký thành công chứng nhận CARB (tiêu chuẩn về khí thải môi trường) tại California. Và cũng dễ hiểu khi hãng xe Nhật Bản giấu kín về sự xuất hiện của cả 2 mẫu Supra và Toyota 86. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Mới đây, phiên bản tiêu chuẩn của xe thể thao Toyota Supra đã chính thức ra mắt với động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp thay vì cấu hình 6 xi-lanh. Bên cạnh phiên bản 2.0, phía công ty còn giới thiệu phiên bản cập nhật của Supra 3.0 trước ngày ra mắt tại Nascar Daytona 500 vào cuối tuần này. Cung cấp sức mạnh cho Supra 2.0 chính là khối động cơ tương tự như trên chiếc BMW Z4 sDrive30i thế hệ hiện tại. Được trang bị một turbo cuộn kép, khối máy 4 xy lanh thẳng hàng này sản sinh ra công suất cực đại lên tới 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Cùng với hộp số tự động 8 cấp độ như người anh em 6 xy lanh, Supra 2.0 có thể bứt tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong 5,0 giây, trước khi đạt con số tối đa (sau giới hạn) 250 km/h. Mặt khác, điểm đặc biệt của phiên bản Supra này còn nằm ở phần trọng tải nhẹ nhàng hơn. Toyota Supra 2.0 đã cắt giảm 91 kg so với biến thể 6 xi-lanh, đưa tổng trọng lượng ướt xuống chỉ còn 1442 kg. Để đạt được con số này, Supra 2.0 đã phải sửa đổi rất nhiều chi tiết trên xe bao gồm thay thế hệ thống kẹp phanh 4 pít-tông bằng cấu tạo pít-tông đơn, thay thế hệ thống treo và vi sai thích ứng bằng một thiết lập cố định và cuối cùng là sử dụng ghế ngồi chỉnh “cơm” thay vì chỉnh điện 14 hướng. Danh sách các tính năng an toàn trên Supra 2.0 bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến đỗ xe - một phần của gói An toàn và Công nghệ mới. Với giá bán chưa được tiết lộ, gói tùy chọn này còn bao gồm kết nối Apple CarPlay không dây, định vị bản đồ và hệ thống âm thanh 12 loa. Tất cả những tiện ích này sẽ xuất hiện ở dạng tiêu chuẩn trên chiếc Supra sử dụng động cơ 6 xi-lanh. Ngoài ra, giá xe Toyota Supra 2021 hiện cũng chưa được công bố. Theo dự đoán, phiên bản cập nhật của Supra 3.0 sẽ có giá nhỉnh hơn so với con số 49.990 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) của model 2020. Do đó, dự đoán Supra 2.0 sẽ có giá hơn 40.000 USD (hơn 930 triệu đồng), chưa bao gồm các tùy chọn. Mặc dù chưa được công bố mức giá bán nhưng Toyota Supra 2.0 chắc chắn sẽ cạnh tranh trong một phân khúc đầy khốc liệt với các đối thủ sừng sỏ cùng động cơ 4 xi-lanh như Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Jaguar F-Type và Porsche 718 Cayman. Xét về các mẫu xe Nhật, Supra sẽ đối đầu trực tiếp với Nissan 370Z sử dụng động cơ 6 xi-lanh và chính người anh em Toyota 86 / Subaru BRZ Video: Chi tiết Toyota GR Supra A91 Special Edition.

