Volkswagen Teramont X hơn 2 tỷ về Việt Nam, nhập khẩu Trung Quốc

Mẫu xe SUV Volkswagen Teramont X 2024 về Việt Nam sẽ mang thiết kế cá tính hiện đại và trẻ trung, đi cùng với nhiều trang bị công nghệ tiên tiến. Tất cả mang đến trải nghiệm vượt trội, hứa hẹn tạo nên phong cách thời thượng trong phân khúc SUV thể thao đa dụng thương hiệu Đức. Vè ngoại hình, mẫu xe SUV Volkswagen Teramont X 2024 sở hữu gói thiết kế thể thao R-line mang dấu ấn thời thượng. Điểm nhấn thiết kế phối màu đen đồng điệu từ viền cản xe, mâm xe cho đến giá nóc tạo ấn tượng mạnh. Logo R mang tính thể thao xuất hiện trên lưới tản nhiệt, hai bên sườn xe và vô lăng. Má phanh được ốp màu đỏ nổi bật. Tương phản tạo dấu ấn là điểm mạnh trên Teramont X với logo Volkswagen có hiệu ứng phát sáng đặt tại chính diện trung tâm. Teramont X được trang bị cụm đèn LED matrix 2 tầng ở phía trước với 4 chế độ chiếu sáng và có thể tự động chuyển đổi. Đó chính là đèn IQ. Light LED - hệ thống đèn phía trước có đèn chiếu sáng thích ứng và hỗ trợ ánh sáng động. Hệ thống đèn tân tiến hỗ trợ điểm mù ánh sáng, giúp người lái tự tin lái xe vào ban đêm hoặc thời tiết xấu. Không gian nội thất và khoang hành lý của Teramont X được tối ưu độ rộng rãi, thoải mái với chiều dài cơ sở 2.980 mm. Kích thước (dài x rộng x cao) tương ứng (4.917 x 1.989 x 1.781)mm. Chiều dài để chân hàng ghế 1 và 2 lần lượt là 1.060 mm và 1.026 mm. Dung tích khoang hành lý linh hoạt từ 540 đến 1.719 lít. Trong xe Teramont X có nhiều trang bị nội thất cao cấp như dàn âm thanh Harman Kardon gồm 12 loa công suất 700W, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm Dolby 7.1. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình trung tâm cảm ứng 12 inch, có chức năng điều khiển bằng cứ chỉ, kết hợp với màn hình hiển thị đa thông tin 10.25 inch cho người lái. Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panoramic sunroof có diện tích 1,18 m2, mở ra toàn diện quang cảnh tự nhiên bên ngoài và tạo sự thoáng đãng cho khoang nội thất. Ngoài ra, chất liệu kính của cửa sổ trời còn ngăn chặn được 99% tia UV gây hại, mang lại môi trường nội thất thoải mái và an toàn cho người dùng. Điểm nhấn về khả năng vận hành trên Volkswagen Teramont X là hệ thống dẫn động 4 bánh 4MOTION thế hệ thứ 6 thông minh. Với 8 chế độ lái và hệ dẫn động tự động phân bổ lực kéo giữa cầu trước-cầu sau với biên độ lớn từ 5% - 95%. Teramont X được cho là có khả năng đi địa hình một cách linh hoạt và thú vị. Chi tiết về động cơ chưa được tiết lộ, tuy nhiên Teramont X sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp thế hệ mới mang lại khả năng truyền mô-men tối ưu, giúp sang số mượt, tăng sự êm ái, thoải mái, đồng thời nâng cao khả năng truyền lực khi leo dốc, chở tải và tăng tốc. Teramont X còn được trang bị các tính năng an toàn hỗ trợ lái như cảnh báo tập trung cho người lái, cảm biến áp suất lốp (TPMS), hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe trước/sau (PDC), Hệ thống cảnh báo rời tay khỏi vô lăng (HOD), hệ thống phanh khẩn cấp trong phố (giám sát người đi bộ, đi xe đạp), cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (AEB), hỗ trợ chuyển làn, 9 túi khí an toàn. Dòng xe Teramont X sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam thay vì Mỹ với 4 lựa chọn ngoại thất: Đỏ Kings Metallic, Đen Deep Metallic, Trắng Glacier Pearl effect và Xám Mondstel. Với nội thất có 2 lựa chọn màu sắc là R-line và Titanium Black. Giá xe Volkswagen Teramont X 2024 được hé lộ mức khuyến nghị dự kiến 2,168 tỷ đồng. Video: Đánh giá Volkswagen Teramont đối thủ của Explorer ở Việt Nam.

