Ra mắt Toyota RAV4 2021 từ 1 tỷ đồng tại Đông Nam Á

UMW Toyota Motor vừa chính thức ra mắt mẫu crossover Toyota RAV4 2021 mới tại Malaysia. Đây được xem là màn quay lại ấn tượng của Toyota Malaysia sau một thời gian dài yên ắng tại quốc gia Đông Nam Á này. Kích thước tổng thể của Toyota RAV4 thế hệ mới là 4.600 x 1.855 x 1.685 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với đối thủ Mazda CX-5, Toyota RAV4 dài hơn 50 mm, rộng hơn 13 mm và cao hơn 5 mm. Toyota RAV4 2021 được xây dựng dựa trên hệ khung gầm Toyota New Global Architecture. Hệ thống đèn chiếu sáng chính trên xe sử dụng công nghệ LED, trừ đén báo rẽ và đèn sương mù. Trang bị tiện ích tiêu chuẩn trên xe có thể kể đến như đèn và gạt mưa tự động, mở cốp rảnh tay... Vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống, RAV4 2021 có kiểu dáng to lớn và vuông vức. Mâm xe 18 inch được làm góc cạnh dạng 5 chấu, đi kèm là bộ lốp Bridgestone Alenza 225/60. Phần đuôi thiết kế gọn gàng với cụm đèn hậu kéo dài sang 2 bên, phía trên được trang bị đuôi gió thể thao tích hợp đèn hậu. Khoang cabin trên RAV4 2021 được thiết kế hướng về người lái. Nội thất của xe tạo sự chú ý với màn hình thông tin giải trí thiết kể nổi, vô lăng 4 chấu tích hợp phím điều khiển chức năng... Xe được trang bị nhiều khoang chứa đồ tiện ích, tuy nhiên vẫn có nhiều chi tiết nhựa. Màn hình trung tâm có kích thước 7 inch hiển thị đa thông tin về tình trạng xe, các chức năng giải trí... Hệ thống thông tin giải trí của RAV4 2021 có khả năng tương thích với Android Auto bên cạnh Apple CarPlay như thế hệ cũ. Khoang chứa đồ của RAV4 2021 khá rộng (1.047 lít) nhờ thiết kế phần đuôi không có độ vuốt xuống nhiều như các mẫu crossover/SUV khác. Khi gập toàn bộ hàng ghế thứ 2, thể tích khoang chứa đồ tăng lên mức 1.953 lít. Tại thị trường Malaysia, Toyota mang đến 2 tùy chọn động cơ cho RAV4 2020 là 2.0L hoặc 2.5L. Phiên bản 2.0L sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 207 Nm, phiên bản 2.5L cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Phiên bản 2.0L dùng hộp số tự động vô cấp CVT, trong khi đó phiên bản 2.5L trang bị hộp số tự động 8 cấp. Toyota RAV4 tại Malaysia có tổng cộng 5 tùy chọn màu sắc là đỏ Red Mica, bạc Silver Metalic, xám Gray Metalic, đen Attitude Black và xanh Dark Blue Mica. UMW Toyota Motor công bố giá xe Toyota RAV4 2021 cho bản 2.0L là 47.685 USD (1,1 tỷ đồng) và bản 2.5L là 52.363 USD (1,2 tỷ đồng). Video: Ra mắt Toyota RAV4 thế hệ mới.

