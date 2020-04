"Đập thùng" Toyota RAV4 2020 hơn 2 tỷ, đầu tiên về Việt Nam

Toyota RAV4 là mẫu Crossover bán chạy bậc nhất tại thị trường ô tô Mỹ dù gặp phải sự cạnh tranh lớn từ Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail. Toyota RAV4 2020 mới cũng như những phiên bản trước đó, hiện không được phân phối chính hãng tại Việt Nam nên các khách hàng muốn sở hữu mẫu xe này đều tìm đến các đại lý tư nhân với mức giá khá đắt. Toyota RAV4 thế hệ mới mang thiết kế nam tính hơn không còn mang nét “dở ông dở thằng” như thế hệ trước đó. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị khá nhiều tiện ích. Ở ngoại thất, Toyota RAV4 LE sử dụng cụm đèn pha dạng LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày tương tự. Lưới tản nhiệt của xe sử dụng nhựa đen hoàn toàn, cản trước khá hầm hố. Việc chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA mới cho phép Toyota RAV4 thế hệ mới gia tăng chiều dài cơ sở thêm 30,3mm so với trước đây, đạt mức 2.689mm. Bên cạnh kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.594 x 1.854 x 1.699mm. Đèn hậu xe cũng dạng full-LED, ống xả đôi mạ crom, gương chiếu hậu không tích hợp xi nhan. Tổng thể thêm hài hoà hơn với “dàn chân” lắp mâm 18 inch đa chấu (225/60R18). Bên trong khoang nội thất, mẫu xe crossover Toyota RAV4 2020 tại Việt Nam sở hữu bảng táp-lô ấn tượng với màn hình nổi, ở nước ta chưa có mẫu xe Toyota được trang bị thiết kế này. Hệ thống màn hình cảm ứng xe có kích thước 7 inch hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Do là phiên bản tiêu chuẩn nên Toyota RAV4 LE 2020 chỉ có ghế ngồi bọc vải và chỉnh cơ thay vì da, chỉnh điện như những bản cao cấp. Vô-lăng ba chấu bọc da trên Toyota RAV4 LE mới giống nhiều "người anh em" khác như Camry hay Avalon... Cụm đồng hồ sau vô lăng xe không phải là điện tử hoàn toàn mà là dạng Analog. Toyota RAV4 phiên bản LE 2020 sử dụng động cơ xăng I4, dung tích 2.5L cho công suất 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ xe sẽ đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Mẫu CUV của thương hiệu Nhật Bản có khả năng chuyên chở đến 562 kg.

Chiếc Toyota RAV4 2020 đầu tiên đã cập cảng Việt Nam này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và là phiên bản LE tiêu chuẩn. Trang bị an toàn đáng kể trên xe bao gồm: Hệ thống 8 túi khí, gói an toàn Toyota Safety Sense TTS... cùng với đó là một số trang bị cơ bản như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, nút bấm báo động khi gặp nạn. Tại thị trường Mỹ, giá xe Toyota RAV4 LE 2020 bán ra là 33.055 USD (tương đương khoảng 760 triệu đồng). Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam phải chịu nhiều thuế phí nên Toyota RAV4 LE sẽ có giá đắt gấp nhiều lần, dù đại lý chưa tiết lộ nhưng theo dự đoán xe sẽ phải có giá khoảng gần 2 tỷ đồng. Trước đây, các đại gia Việt cũng từng sở hữu Toyota RAV4 với mức giá cao tương tự. Video: Xem chi tiết Toyota RAV4 2020 thế hệ mới.

