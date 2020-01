Toyota RAV4 tới 2,27 tỷ đồng tại Singapore, sắp về VN?

Tại Singapore, Toyota RAV4 2020 mới được phân phối duy nhất một phiên bản máy xăng 4cyl dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 170 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 203Nm đạt được từ 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Tại Singapore, giá xe Toyota RAV4 2020 từ 132.888 SGD (khoảng 2,27 tỷ đồng). Mức giá của mẫu xe này khá cao. Tại Việt Nam, RAV4 chưa bán chính hãng ,mà được nhập từ Mỹ bởi các showroom tư nhân và cũng có khá cao, từ 2,1-2,4 tỷ đồng tùy phiên bản. Tại một số thị trường như Bắc Mỹ, Toyota RAV4 có các phiên bản dùng máy 2.5L hút khí tự nhiên và 2.5L hybrid II, cả hai phiên bản đều sử dụng kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian All-Wheel Drive Intelligence (AWD-I) với khả năng phân bổ mô-men xoắn thông minh (Dynamic Torque Vectoring All-Wheel Drive).



Tính năng ngắt dẫn động ở cầu sau (Rear Driveline Disconnect) cho phép phân bổ lên đến 50% mô-men xoắn đến từng bánh, hoặc cả hai bánh ở cầu sau để tăng cường khả năng vượt địa hình linh hoạt.





Toyota RAV4 thế hệ mới mang thiết kế nam tính hơn không còn mang nét “dở ông dở thằng” như thế hệ trước đó. Xe sở hữu đèn pha và đèn hậu full-LED, hốc gió phía trước cỡ lớn, tổng thể thêm hài hoà hơn với “dàn chân” lắp mâm 18 inch đa chấu (225/60R18).



Việc chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA mới cho phép RAV4 thế hệ mới gia tăng chiều dài cơ sở thêm 30,3mm so với thế hệ cũ, đạt mức 2.689mm. Bên cạnh kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.594 x 1.854 x 1.699mm.



Nội thất Toyota RAV4 mới mang bố cục hài hoà và rộng rãi hơn so với thế hệ trước. Nội thất, vô lăng và táp-pi cửa bọc da, ghế lái chỉnh điện + nhớ vị trí, màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số 7 inch và trung tâm với hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 thế hệ mới với điều khiển bằng giọng nói, kết nối Apple Carplay, Wi-Fi và sạc điện thoại không dây,…



Toyota RAV4 tại Singapore được trang bị Tiêu Chuẩn 07 túi khí, cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát trượt (TRAC), phanh (ABS & BA). Trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với cruise control radar (Dynamic radar cruise control) như thiếu vắng nhiều “đồ chơi” khác như: cảnh báo chệch làn đường (LDA), cảnh báo trước va chạm (PCS), đèn pha thích ứng, hệ thống hỗ trợ nhắc nhở biển báo (RSA),…

Video: Thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới - Toyota RAV4 2020.





